Właśnie tracimy kawałek polskiego internetu. Kultowy serwis idzie pod nóż

30 września 2026 r. Zapytaj.onet.pl zakończy działalność. Kilka dni wcześniej, 21 września, serwis zostanie przełączony w tryb tylko do odczytu: nie będzie się już dało opublikować pytania, odpowiedzi ani komentarza. To nie jest więc kolejna modernizacja, migracja czy zmiana regulaminu. To definitywne wyłączenie jednego z ostatnich dużych reliktów internetu, w którym odpowiedzi udzielali przede wszystkim inni ludzie.

Nie był to serwis idealny. Bywał absurdalny, infantylny, często chaotyczny, a momentami także bardzo trudny do moderowania. Ale właśnie dlatego Zapytaj Onet było czymś więcej niż katalogiem pytań i odpowiedzi. Przez lata działał jak wielki, publiczny pamiętnik dorastania polskiego internetu - zapisany błędami ortograficznymi, emotikonami, dramatami szkolnymi, poradami o komputerach, kłótniami o konsole, pierwszymi zauroczeniami i tysiącami pytań zadanych o drugiej w nocy.

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Komunikat jest jednoznaczny. Ringier Axel Springer Polska, administrator serwisu, kończy całość usług Zapytaj.onet.pl ze skutkiem na koniec września. Do 21 września platforma ma działać normalnie, potem pozostanie już tylko dostęp do istniejących treści, a po 30 września adres zapytaj.onet.pl przestanie funkcjonować w dotychczasowej formie.

Użytkownicy mogą pobrać kopię swoich danych przez panel profilu: obejmuje ona profil, aktywność, zadane pytania, odpowiedzi, komentarze i wiadomości prywatne. Administrator zapowiada także trwałe usunięcie danych osobowych, przy czym czyszczenie kopii zapasowych może potrwać kilka miesięcy po zamknięciu serwisu.

To ważne rozróżnienie: pobranie danych z konta nie oznacza uratowania Zapytaj jako publicznego archiwum. Ktoś może zabrać ze sobą historię własnej aktywności, ale nie dostanie w ten sposób kopii całej rozmowy, wieloletnich wątków, odpowiedzi innych osób ani społecznego kontekstu, który sprawiał, że nawet pozornie banalne pytanie potrafiło żyć przez lata.

Ponad 22 mln pytań do stracenia

Skala serwisu robi wrażenie nawet wtedy, gdy patrzymy na niego bez sentymentalnych filtrów. Widoczne na stronie Zapytaj statystyki mówią o 22 670 808 pytaniach, sondach i ankietach, 303 982 764 odpowiedziach oraz 4 134 228 użytkownikach.

To nie jest drobna strona, która przeszła przez Internet niezauważona. To olbrzymi zasób ludzkiej aktywności, budowany zdanie po zdaniu. Jeszcze według bieżących liczników publikowano tam setki nowych pytań dziennie i tysiące odpowiedzi. A dane udostępniane przez sam serwis wskazywały średnią miesięczną liczbę aktywnych odbiorców na poziomie 619 037 użytkowników, według aktualizacji z 31 maja 2026 r.

W Internecie przywykliśmy, że wielkie liczby oznaczają sukces. Tu oznaczają przede wszystkim ogromny problem archiwizacyjny. Ponad 22 mln pytań i blisko 304 mln odpowiedzi to nie tylko rekord w tabeli. To setki milionów małych śladów po tym, czym żyli użytkownicy polskiego internetu przez kilkanaście lat.

Internet, zanim odpowiedź była promptem

zapytaj.onet.pl

Zapytaj należało do świata, w którym pytanie wpisywało się nie po to, by algorytm w ułamku sekundy zsyntetyzował gotową odpowiedź. Wpisywało się je po to, aby ktoś - czasem przypadkowy, czasem zaskakująco kompetentny, czasem kompletnie nieprzygotowany - odpisał.

Dzisiejsza sieć coraz częściej działa inaczej. Google podaje fragmenty odpowiedzi bez konieczności wejścia na stronę, fora zastąpiły grupy na Facebooku i Discordzie, a coraz większą część zapytań odbijamy od chatbotów. Są szybsze, uprzejmiejsze i zwykle nie odpiszą „nie wiem, ale też tak mam XD”. Zarazem ich odpowiedzi bywają pozbawione tego, co było jednocześnie największą wadą i największą siłą Zapytaj: autentycznego, nieoszlifowanego ludzkiego doświadczenia.

Pytanie o to, czy „Vider jest bezpieczny”, co oznacza nowe słowo z TikToka, jak ustawić coś w telefonie albo czy dana strona wygląda podejrzanie, mogło tam dostać odpowiedź dobrą, złą lub osobliwie kreatywną. Często jednak zawierało to, czego nie da się łatwo odtworzyć w generatywnym modelu: ślad po realnym użyciu, szkolnym obiegu informacji, ówczesnym slangu i spontanicznej reakcji społeczności.

Technologia była tam zawsze

Dla czytelników serwisów technologicznych Zapytaj może kojarzyć się głównie z pytaniami, których nie chcielibyśmy cytować na firmowym czacie. To byłby jednak fałszywy obraz całości. Sama kategoria „Komputery i Internet” zawiera 1 857 678 pytań i poradników.

To prawie 1,9 mln zapisów bardzo konkretnej epoki cyfrowej. Zanim użytkownik trafił na Reddita, wyspecjalizowany kanał na Discordzie, forum producenta albo do pomocy AI, pytał tam o bezpieczeństwo aplikacji, logowanie, ustawienia gier, kody do The Sims, Minecrafta, działanie serwisów VOD, nicki do gier, problemy z kontem i znaczenie nowych internetowych skrótów.

W zestawieniu fraz organicznych widać, że Zapytaj wciąż miało zaskakująco mocne zakorzenienie w wyszukiwarce. Wśród zapytań prowadzących do serwisu są choćby „czy Vider jest bezpieczny” z deklarowanym wolumenem 1100 wyszukiwań miesięcznie, „od ilu lat jest Discord” z wolumenem 1100 czy „czy TLauncher jest bezpieczny” z wolumenem 700. W danych pojawiają się również zapytania stricte gamingowe: „nicki do gier” - 1300, „kod na potrzeby The Sims 4” - 800, a także frazy dotyczące modów do tej gry.

To dość wymowny obraz. Zapytaj nie było tylko stroną, na której ludzie rozmawiali. Było też magazynem dawnych problemów użytkowników, do którego Google prowadził kolejne pokolenia. Część tych wyników dziś brzmi jak wykopaliska po starym Internecie, inne - jak pytania, które młody użytkownik smartfonu, laptopa czy konsoli zadałby równie chętnie teraz.

SEO pokazało drugie życie serwisu

Najciekawsza rzecz w tej historii polega na tym, że Zapytaj po latach funkcjonowało równolegle w dwóch światach. Pierwszy był społecznościowy: ludzie zakładali konta, zbierali punkty, odpowiadali, oceniali odpowiedzi i czasem próbowali przebić się przez regulaminową dżunglę. Drugi był organiczny: użytkownik Google wpisywał frazę, trafiał na wieloletni wątek, wyciągał z niego potrzebną informację i znikał.

Widać to w danych. Obok wyszukiwań dotyczących bezpieczeństwa usług czy gamingu są frazy o języku, jednostkach, relacjach, szkole i codziennych problemach. Serwis przechwytywał ruch na pytania tak proste, że nie wymagały eksperckiego artykułu, a tak ludzkie, że sztywna encyklopedia zwykle nie była odpowiedzią: ile mililitrów mieści szklanka, co znaczy dane słowo, jak poprawnie coś napisać, jak nazwać postać w grze albo co odpisać komuś w rozmowie.

Z perspektywy SEO był to potężny długi ogon. Z perspektywy użytkownika - trochę cyfrowy strych. Z perspektywy kultury Internetu - dokument czasów, kiedy odpowiedzi nie były jeszcze bezosobowym produktem silnika wyszukiwania, a strona z pytaniami mogła równie dobrze wyjaśniać znaczenie skrótu, jak i stać się miejscem lokalnej internetowej legendy.

Dlaczego takie serwisy przegrywają

Nie trzeba idealizować Zapytaj, by rozumieć, dlaczego ten model jest dziś w odwrocie. Serwisy Q&A oparte na treściach tworzonych przez użytkowników są kosztowne w utrzymaniu, trudne w moderacji i wyjątkowo podatne na spam, powielanie pytań, szkodliwe porady oraz treści, których nikt rozsądny nie chciałby zostawiać bez nadzoru.

Do tego dochodzi zmiana sposobu, w jaki korzystamy z sieci. Część pytań zabrały wyszukiwarki, część krótkie filmy, część społeczności zamknięte w komunikatorach, a część narzędzia AI. Współczesny użytkownik nie chce czekać na odpowiedź, negocjować jej jakości poprzez głosy w górę i w dół ani przedzierać się przez dziesięć wpisów, z których trzy są żartem, dwa reklamą, a jeden wreszcie rozwiązuje problem.

To wszystko są racjonalne powody biznesowe i produktowe. Nie oznaczają jednak, że zniknięcie takiego serwisu jest całkowicie neutralne. Wraz z nim znika pewien format Internetu: mniej schludny, ale bardziej zbiorowy; mniej wiarygodny na pierwszy rzut oka, ale pełen śladów po prawdziwych użytkownikach i ich języku.

Nie wszystko powinno umrzeć z adresem

W komunikacie o zamknięciu Zapytaj administrator słusznie zachęca użytkowników do eksportu własnych danych przed 30 września. Warto to zrobić, zwłaszcza jeśli ktoś traktował konto jako zapis lat spędzonych w serwisie. Dla wielu osób mogą to być pierwsze samodzielne publikacje w sieci, odpowiedzi pisane jeszcze w gimnazjum, profile tworzone pod dawnym nickiem albo rozmowy, które dziś mają wartość czysto sentymentalną.

Szkoda tylko, że perspektywa użytkownika i perspektywa całego publicznego archiwum to dwie różne sprawy. W erze, w której coraz więcej wiedzy zamykamy w aplikacjach, algorytmicznych feedach i chwilowych konwersacjach z AI, tracimy także dostęp do historii tego, jak naprawdę mówiliśmy do siebie w sieci. Nie elegancko. Nie zawsze mądrze. Za to bez filtra.

Zapytaj Onet nie było pomnikiem cyfrowej jakości. Było raczej czymś jak osiedlowy pasaż z czasów, gdy centra handlowe jeszcze nie wygładziły wszystkiego do jednego standardu: trochę hałasu, trochę tandety, kilka miejsc, do których nikt się nie przyznawał, i zaskakująco dużo rzeczy, których brak zauważamy dopiero wtedy, gdy znikają.

Zostało mniej niż miesiąc

Za chwilę 30 września domknie historię serwisu, który po przejęciu Zapytaj.com.pl przez Onet w grudniu 2010 r. funkcjonował pod marką Zapytaj.onet.pl przez niemal 16 lat. To wystarczająco długo, by zdążyć dorosnąć razem z użytkownikami, a potem patrzeć, jak ich miejsce zajmują kolejne roczniki ze swoimi skrótami, aplikacjami, grami i problemami.

Kto chce zachować własną część tej historii, powinien pobrać dane jeszcze przed datą zamknięcia. Kto chce po prostu zajrzeć z ciekawości, ma na to niewiele czasu. Za kilka tygodni jedna z największych polskich tablic pytań, odpowiedzi i internetowych osobliwości zgaśnie - nie dlatego, że zabrakło pytań, ale dlatego, że Internet nauczył się zadawać je gdzie indziej.

*Ilustracja otwierająca wygenerowana za pomocą AI

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