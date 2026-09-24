Do Żabki zamówisz nawet leki. Apteki już drżą 

Dziś odpowiedź na pytanie, czy Żabka jest tylko sklepem, czy może też kawiarnią, pizzerią, punktem kurierskim, placówką pocztową, szewcem lub ksero, brzmi po prostu: tak. A do tej pokaźnej listy usług można już dopisać kolejną - tym razem związaną z lekami.

Jak donosi portal dlahandlu.pl, powołując się na informacje serwisu alertmedyczny.pl, Żabka nawiązała współpracę z firmą Nettle S.A., odpowiadającą za transport leków i wyrobów medycznych. Produkty zamawiane z aptek internetowych można więc odbierać w sklepach sieci Żabka.

Teoretycznie Żabka nie staje się bezpośrednią konkurencją dla aptek

Leki nie będą w stałej ofercie sieci, można jedynie odbierać zamówienia. Na dodatek usługa dotyczy leków bez recepty. Mimo wszystko dla wielu punktów i tak będzie to groźny rywal, bo dziś niemało Polaków ma bliżej do Żabki niż apteki.

Niedawno Żabka chwaliła się otwarciem 13 tys. sklepu w Polsce. Tymczasem z danych GUS wynika, że na koniec 2025 r. funkcjonowało 11 tys. aptek ogólnodostępnych i 1,1 tys. punktów aptecznych. "Utrzymywał się trwający od kilku lat systematyczny spadek liczby placówek aptecznych" - zauważał urząd, odnotowując 1,8 proc. spadek aptek względem 2024 r.

Można więc zauważyć, że dochodzi do sytuacji, która wcześniej spotkała wiele innych usług. Te zaczęły znikać z polskich ulic, po czym w jakiejś formie pojawiały się w Żabce. Mowa tutaj np. o możliwości oddawania uszkodzonych ubrań do naprawy czy wydrukach, którymi dotychczas zajmowały się głównie punkty ksero. Niedawno sieć chwaliła się, że drukarki działają już w niemal 1400 placówek w całej Polsce (czyli w ponad 10 proc. wszystkich sklepów).

Ze statystyk Żabki wynika, że aż blisko połowa Polaków ma do najbliższego sklepu mniej niż 500 metrów. Idzie za tym dostęp do coraz większej liczby usług, nawet tych związanych z lekami.

Przy ogłoszeniu współpracy podkreślono, że leki transportowane są "w standardzie farmaceutycznym" - na całej trasie dba się o temperaturę w przedziale od 15 do 25 st. C.

Dla Żabki te usługi jedne z wielu to szansa na to, że uda się przyciągnąć kogoś, kto przy okazji zrobi większe zakupy i będzie wracał częściej. Sieć ciągle chce otwierać się na nowych klientów, czego dowodem jest ostatnia akcja drukowania kuponów promocyjnych. Nie tylko klienci z aplikacją mogą korzystać z promocji.

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