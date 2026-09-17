Rekordowo duża bateria w smartfonie. Redmi Note 17 Pro Max to potwór

Polacy kochają propozycje z serii Redmi Note. Urządzenia te od zawsze bardzo dobrze się sprzedają, oferując doskonały stosunek ceny do jakości. Tym razem nie jest inaczej. Z okazji premiery producent obniżył ceny dwóch z czterech modeli, a do pozostałych dorzuca wartościowe prezenty.

Xiaomi Redmi Note 17 4G i Redmi Note 17 5G

Na początek przyjrzyjmy się tańszym wariantom Redmi Note 17 w wersjach 4G i 5G. Te dwa modele są do siebie bardzo podobne. Specyfikacja wygląda następująco:

ekran: 6,99 cala, AMOLED, 2396 x 1080 pikseli, 120 Hz, jasność 1800 nitów, szkło Gorilla Glass 7i;

6,99 cala, AMOLED, 2396 x 1080 pikseli, 120 Hz, jasność 1800 nitów, szkło Gorilla Glass 7i; procesor: Snapdragon 6s Gen 2 w wersji 4G, Snapdragon 4 Gen 4 w wersji 5G;

Snapdragon 6s Gen 2 w wersji 4G, Snapdragon 4 Gen 4 w wersji 5G; pamięć: 6 GB RAM, 256 GB przestrzeni na dane;

6 GB RAM, 256 GB przestrzeni na dane; bateria: 7700 mAh, ładowanie 45 W;

7700 mAh, ładowanie 45 W; aparat tylny: 50 Mpix;

50 Mpix; aparat przedni: 16 Mpix;

16 Mpix; wodoszczelność: IP65.

Redmi Note 17

Oba smartfony są już dostępne w sprzedaży. Na start producent przecenił je o 200-250 zł i z promocji będzie można skorzystać aż do 11 października. Ceny wyglądają następująco:

Xiaomi Redmi Note 17 4G 6/256 GB - 1099 zł;

- 1099 zł; Xiaomi Redmi Note 17 5G 6/256 GB - 1249 zł.

Są też Xiaomi Redmi Note 17 Pro i 17 Pro Max

Dla użytkowników oczekujących wyższej wydajności Xiaomi przygotowało modele z dopiskiem Pro oraz Pro Max. Warto zauważyć, że wariant Pro Max nie różni się od podstawowego Pro gabarytami, a jedynie podzespołami i możliwościami technicznymi:

ekran: 6,83 cala, AMOLED, 2772 x 1280 pikseli, 120 Hz, jasność 3500 nitów, szkło Gorilla Glass Victus 2;

6,83 cala, AMOLED, 2772 x 1280 pikseli, 120 Hz, jasność 3500 nitów, szkło Gorilla Glass Victus 2; procesor: Snapdragon 6s Gen 4 w wersji 17 Pro, Snapdragon 6 Gen 5 w 17 Pro Max;

Snapdragon 6s Gen 4 w wersji 17 Pro, Snapdragon 6 Gen 5 w 17 Pro Max; pamięć: 6 lub 8 GB RAM, 256 lub 512 GB przestrzeni na dane;

6 lub 8 GB RAM, 256 lub 512 GB przestrzeni na dane; aparaty tylne: 50 Mpix + 2 Mpix w Redmi Note 17 Pro, 50 + 8 Mpix w Redmi Note 17 Pro Max;

50 Mpix + 2 Mpix w Redmi Note 17 Pro, 50 + 8 Mpix w Redmi Note 17 Pro Max; aparaty przednie: 8 Mpix w 17 Pro, 32 Mpix w 17 Pro Max;

8 Mpix w 17 Pro, 32 Mpix w 17 Pro Max; akumulator: 8340 mAh w 17 Pro, 9210 mAh w 17 Pro Max;

8340 mAh w 17 Pro, 9210 mAh w 17 Pro Max; ładowanie: 67 W w 17 Pro, 100 W w 17 Pro Max;

67 W w 17 Pro, 100 W w 17 Pro Max; wodoszczelność: IP68.

Oznacza to, że Redmi Note 17 Pro Max różni się od zwykłego Pro pełnoprawnym podwójnym systemem aparatów, lepszym modułem przednim czy szybszym procesorem. W urządzeniu producent zastosował także rekordowo duży akumulator węglowo-krzemowy o pojemności 9210 mAh ze wsparciem szybkiego przewodowego ładowania o mocy 100 W. Jest to jak dotąd największa bateria w smartfonie Xiaomi w Europie.

Redmi Note 17 Pro Max

Pomimo tak dużej pojemności waży tylko 223 g i ma 8,6 mm grubości. Jest smuklejszy i lżejszy od iPhone’a 18 Pro Max, oferując przy tym zauważalnie większą baterię. Możemy oczekiwać, że 9210 mAh zaoferuje długie godziny pracy na jednym ładowaniu.

Jak prezentują się ceny tych modeli?

Xiaomi Redmi Note 17 Pro 6/256 GB - 1799 zł;

- 1799 zł; Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 8/512 GB - 2699 zł.

Na start producent przygotował świetną promocję pozwalającą odebrać sprzęt za złotówkę. W przypadku 17 Pro Maxa jest to odkurzacz Xiaomi Robot Vacuum S40C o wartości ok. 679 zł, w 17 Pro - AirFryer Xiaomi 10L z dwoma komorami o wartości ok. 400 zł lub Stick Vacuum Cleaner 4C o wartości ok. 400 zł. Aby móc liczyć na gratis, zakup musi zostać zrealizowany do 31 października.

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