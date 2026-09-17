Rekordowo duża bateria w smartfonie. Redmi Note 17 Pro Max to potwór
Xiaomi wprowadza do Polski całą rodzinę smartfonów z serii Redmi Note 17. Składa się z aż czterech nowych modeli, w tym istnego potwora - modelu Redmi Note 17 Pro Max 5G, który wyposażono w rekordowo dużą baterię.
Polacy kochają propozycje z serii Redmi Note. Urządzenia te od zawsze bardzo dobrze się sprzedają, oferując doskonały stosunek ceny do jakości. Tym razem nie jest inaczej. Z okazji premiery producent obniżył ceny dwóch z czterech modeli, a do pozostałych dorzuca wartościowe prezenty.
Xiaomi Redmi Note 17 4G i Redmi Note 17 5G
Na początek przyjrzyjmy się tańszym wariantom Redmi Note 17 w wersjach 4G i 5G. Te dwa modele są do siebie bardzo podobne. Specyfikacja wygląda następująco:
- ekran: 6,99 cala, AMOLED, 2396 x 1080 pikseli, 120 Hz, jasność 1800 nitów, szkło Gorilla Glass 7i;
- procesor: Snapdragon 6s Gen 2 w wersji 4G, Snapdragon 4 Gen 4 w wersji 5G;
- pamięć: 6 GB RAM, 256 GB przestrzeni na dane;
- bateria: 7700 mAh, ładowanie 45 W;
- aparat tylny: 50 Mpix;
- aparat przedni: 16 Mpix;
- wodoszczelność: IP65.
Oba smartfony są już dostępne w sprzedaży. Na start producent przecenił je o 200-250 zł i z promocji będzie można skorzystać aż do 11 października. Ceny wyglądają następująco:
- Xiaomi Redmi Note 17 4G 6/256 GB - 1099 zł;
- Xiaomi Redmi Note 17 5G 6/256 GB - 1249 zł.
Są też Xiaomi Redmi Note 17 Pro i 17 Pro Max
Dla użytkowników oczekujących wyższej wydajności Xiaomi przygotowało modele z dopiskiem Pro oraz Pro Max. Warto zauważyć, że wariant Pro Max nie różni się od podstawowego Pro gabarytami, a jedynie podzespołami i możliwościami technicznymi:
- ekran: 6,83 cala, AMOLED, 2772 x 1280 pikseli, 120 Hz, jasność 3500 nitów, szkło Gorilla Glass Victus 2;
- procesor: Snapdragon 6s Gen 4 w wersji 17 Pro, Snapdragon 6 Gen 5 w 17 Pro Max;
- pamięć: 6 lub 8 GB RAM, 256 lub 512 GB przestrzeni na dane;
- aparaty tylne: 50 Mpix + 2 Mpix w Redmi Note 17 Pro, 50 + 8 Mpix w Redmi Note 17 Pro Max;
- aparaty przednie: 8 Mpix w 17 Pro, 32 Mpix w 17 Pro Max;
- akumulator: 8340 mAh w 17 Pro, 9210 mAh w 17 Pro Max;
- ładowanie: 67 W w 17 Pro, 100 W w 17 Pro Max;
- wodoszczelność: IP68.
Oznacza to, że Redmi Note 17 Pro Max różni się od zwykłego Pro pełnoprawnym podwójnym systemem aparatów, lepszym modułem przednim czy szybszym procesorem. W urządzeniu producent zastosował także rekordowo duży akumulator węglowo-krzemowy o pojemności 9210 mAh ze wsparciem szybkiego przewodowego ładowania o mocy 100 W. Jest to jak dotąd największa bateria w smartfonie Xiaomi w Europie.
Pomimo tak dużej pojemności waży tylko 223 g i ma 8,6 mm grubości. Jest smuklejszy i lżejszy od iPhone’a 18 Pro Max, oferując przy tym zauważalnie większą baterię. Możemy oczekiwać, że 9210 mAh zaoferuje długie godziny pracy na jednym ładowaniu.
Jak prezentują się ceny tych modeli?
- Xiaomi Redmi Note 17 Pro 6/256 GB - 1799 zł;
- Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 8/512 GB - 2699 zł.
Na start producent przygotował świetną promocję pozwalającą odebrać sprzęt za złotówkę. W przypadku 17 Pro Maxa jest to odkurzacz Xiaomi Robot Vacuum S40C o wartości ok. 679 zł, w 17 Pro - AirFryer Xiaomi 10L z dwoma komorami o wartości ok. 400 zł lub Stick Vacuum Cleaner 4C o wartości ok. 400 zł. Aby móc liczyć na gratis, zakup musi zostać zrealizowany do 31 października.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.