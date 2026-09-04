Xiaomi Mi Band 11 już tu jest. Najlepsza opaska sportowa zmierza do Polski

Po zeszłorocznym udanym modelu Smart Band 10 (nazywanym potocznie Mi Bandem) Xiaomi wprowadza poprawioną wersję z lepszymi możliwościami. Usprawnienia sprawią, że jest to najlepsza opaska sportowa chińskiego producenta w historii. Nie oczekujcie jednak rewolucji, a raczej drobnej ewolucji. Co się zmieniło?

Taki jest Xiaomi Smart Band 11

Xiaomi wprowadziło nowego Mi Banda 11 do sprzedaży na pierwszym z rynków. Jednocześnie poznaliśmy wygląd oraz możliwości tegorocznej wersji opaski:

ekran AMOLED 1,72 cala, jasność do 2000 nitów;

bateria do 21 dni na jednym ładowaniu;

wodoszczelność 5 ATM;

łączność NFC;

monitorowanie zmienności rytmu serca, snu, tętna, natlenienia krwi, stresu;

obsługa ponad 150 trybów sportowych;

metalowa ramka;

masa 15,58 g;

grubość 9,99 mm.

Urządzenie oczywiście wspiera Bluetooth i łączy się z telefonami z Androidem oraz iOS-em. Jako że jest to tania opaska sportowa, brakuje tu łączności GPS. Podany czas pracy to maksymalna wartość, natomiast uruchomienie funkcji zawsze na ekranie skraca działanie urządzenia do 9 dni. Mimo to jest to wartość przewyższająca klasyczne inteligentne zegarki, takie jak Apple Watch, które działają 1-2 dni na baterii. Całość ładuje się do pełna w ok. godzinę.

Co ulepszono względem poprzedniej generacji? Przede wszystkim zastosowano lepszy ekran o jasności szczytowej do 2000 nitów, podczas gdy w poprzedniku był panel do 1500 nitów. Starsza dziewiątka obsługiwała do 1200 nitów, a ósemka - 600 nitów. Wynik na poziomie 2000 nitów przydaje się przede wszystkim na zewnątrz, w ostrym słońcu, aby ekran pozostał czytelny. Wartości poniżej 1000 nitów powodują średni komfort korzystania z urządzenia na zewnątrz.

Oprócz tego nowy Smart Band 11 jest też o ok. 1 mm cieńszy w porównaniu z poprzednikiem, który charakteryzował się grubością na poziomie 10,95 mm. Opaska działa na nowszej wersji systemu operacyjnego HyperOS 4, która ma lepiej integrować się ze sprzętem Apple.

Jeszcze nie w Polsce, ale to kwestia czasu

Xiaomi Smart Band 11 obecnie jest dostępny w Chinach, gdzie kosztuje 289 juanów (ok. 160 zł). Sprzęt niebawem powinien trafić do Polski. Oczekujemy ceny na poziomie 210-230 złotych, tak jak w przypadku poprzednika.

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