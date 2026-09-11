Windows 11 polubi słabsze komputery. Istotne usprawnienie

Wraz z ulepszeniami w funkcjach i wyglądzie systemu operacyjnego Microsoft coraz bardziej zwiększał zalecane konfiguracje sprzętowe. Efektem jest to, że Windows 11 w stanie bezczynności pożera aż 6 GB pamięci na komputerach wyposażonych jedynie w 8 GB. Uruchomienie podstawowych programów, takich jak przeglądarka internetowa, powoduje całkowite wykorzystanie pamięci oraz spowolnienia. Firma ma to poprawić.

Windows 11 stanie się mniej pamięciożerny

Na minionych targach IFA 2026 r. wysoko postawiony pracownik Microsoftu Mark Linton zapowiedział, że obecnym priorytetem firmy jest optymalizacja Windowsa 11 pod kątem urządzeń wyposażonych w 8 GB pamięci. Celem jest sprawienie, aby komputery starsze oraz takie o słabszej specyfikacji technicznej wreszcie nie zacinały się przy każdej prostej czynności.

Microsoft chce ulepszyć kwestie takie jak prędkość rozruchu, szybciej działający ekran blokady czy szybsze uwierzytelnianie metodą Windows Hello. Jak wynika z wewnętrznych testów Microsoftu, firma zauważa znaczące ulepszenia pod kątem działania komputerów z 8 GB RAM. Jednak użytkownicy nie zauważają jeszcze tych różnic - nawet jeśli zainstalują wczesną testową wersję systemu.

Nieustannie udoskonalamy podstawy. Słuchamy opinii klientów, stale ulepszamy system Windows, a przekonacie się o tym, gdy będzie on ulepszany dzięki aktualizacjom. Optymalizujemy system tak, aby działał świetnie na 8 GB pamięci RAM - twierdzi pracownik Microsoftu.

Jak wynika z wcześniejszych doniesień, inżynierowie Microsoftu mają skupiać się na kilku kwestiach: zmniejszeniu wykorzystania pamięci przez Chromium i WebView2, wydajniejszym alokatorze pamięci oraz optymalizacji platformy WinUI 3. To właśnie aplikacje działające w oparciu o przeglądarkę mają być głównymi winowajcami.

Kiedy możemy oczekiwać ulepszeń dla komputerów z 8 GB pamięci operacyjnej? Obecny plan zakłada, że nastąpi to do końca 2026 r. Czyli Microsoft ma ok. trzy miesiące na sprawienie, aby starsze i tańsze urządzenia z zainstalowanym Windowsem 11 działały tak, jak dużo droższe maszyny wyposażone w 16-32 GB.

Tak naprawdę czasu jest już niewiele, a obietnice - ogromne. Może być trudno, ale Microsoft to ogromny producent, który wie, że obecna sytuacja na rynku pamięci wymaga tego typu usprawnień.

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