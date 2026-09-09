Windows 11 wreszcie naprawia stary problem. Koniec szperania w ustawieniach

W najnowszej testowej wersji systemu Microsoftu pojawiła się funkcja monitorowania stanu naładowania wszystkich bezprzewodowych urządzeń podłączonych do komputera. Rozwiązanie ma działać w formie widżetu, który przypniemy w dwóch miejscach systemu operacyjnego. Nie wyobrażam sobie nie mieć tak podstawowych informacji w dobrze widocznym miejscu.

Windows 11 wyświetli stan naładowania baterii urządzeń bezprzewodowych

W najnowszych kompilacjach testowych Windowsa 11 odnaleziono ślady prac nad nowym widżetem stanu baterii dla urządzeń peryferyjnych. Interfejs ma automatycznie dostosowywać się do jasnego i ciemnego motywu systemu.

Jak to wygląda w praktyce? To przejrzysta lista wyświetlająca ikonę, nazwę oraz procent naładowania danego sprzętu. Rozwiązanie poinformuje również o trwającym ładowaniu oraz o tym, czy w danym urządzeniu włączono tryb oszczędzania energii.

To rozwiązanie wyraźnie zainspirowane systemami macOS i iOS, które pozwalają przypiąć wskaźnik naładowania do pulpitu i monitorować stan naładowania peryferiów bez potrzeby zaglądania do ustawień komputera. W Windowsie dotychczas było to wyjątkowo uciążliwe - proste sprawdzenie stanu naładowania klawiatury czy myszy wymagało przeklikiwania się przez odmęty systemu operacyjnego.

Widżet baterii w macOS

Nowy widżet w Windowsie będzie natomiast dostępny w tablicy widżetów oraz na ekranie blokady systemu operacyjnego. Niestety nie ma informacji o możliwości przypinania widżetów do Menu Start lub pulpitu. Sekcja widżetów mimo wszystko jest nieco zapomniana przez wielu użytkowników Windowsa 11.

Byłoby świetnie, gdyby Microsoft wrócił do większej liczby widżetów w systemie Windows 11 - tak jak za starych, dobrych czasów Windowsa 7.

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