Windows 11 wreszcie naprawia stary problem. Koniec szperania w ustawieniach
Do Windowsa 11 nadchodzi przydatne ulepszenie znane z komputerów Apple’a. Będzie można łatwo sprawdzić stan baterii myszy czy klawiatury - bez potrzeby sięgania do ustawień komputera.
W najnowszej testowej wersji systemu Microsoftu pojawiła się funkcja monitorowania stanu naładowania wszystkich bezprzewodowych urządzeń podłączonych do komputera. Rozwiązanie ma działać w formie widżetu, który przypniemy w dwóch miejscach systemu operacyjnego. Nie wyobrażam sobie nie mieć tak podstawowych informacji w dobrze widocznym miejscu.
Windows 11 wyświetli stan naładowania baterii urządzeń bezprzewodowych
W najnowszych kompilacjach testowych Windowsa 11 odnaleziono ślady prac nad nowym widżetem stanu baterii dla urządzeń peryferyjnych. Interfejs ma automatycznie dostosowywać się do jasnego i ciemnego motywu systemu.
Jak to wygląda w praktyce? To przejrzysta lista wyświetlająca ikonę, nazwę oraz procent naładowania danego sprzętu. Rozwiązanie poinformuje również o trwającym ładowaniu oraz o tym, czy w danym urządzeniu włączono tryb oszczędzania energii.
To rozwiązanie wyraźnie zainspirowane systemami macOS i iOS, które pozwalają przypiąć wskaźnik naładowania do pulpitu i monitorować stan naładowania peryferiów bez potrzeby zaglądania do ustawień komputera. W Windowsie dotychczas było to wyjątkowo uciążliwe - proste sprawdzenie stanu naładowania klawiatury czy myszy wymagało przeklikiwania się przez odmęty systemu operacyjnego.
Nowy widżet w Windowsie będzie natomiast dostępny w tablicy widżetów oraz na ekranie blokady systemu operacyjnego. Niestety nie ma informacji o możliwości przypinania widżetów do Menu Start lub pulpitu. Sekcja widżetów mimo wszystko jest nieco zapomniana przez wielu użytkowników Windowsa 11.
Byłoby świetnie, gdyby Microsoft wrócił do większej liczby widżetów w systemie Windows 11 - tak jak za starych, dobrych czasów Windowsa 7.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.