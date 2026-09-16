Microsoft naprawił kompromitujący błąd Windows 11. Problemem był… Microsoft

Tak jak co miesiąc, w drugi wtorek producent opublikował aktualizację wprowadzającą rekordowe ponad 650 poprawek z zakresu bezpieczeństwa. Sęk w tym, że łatka zapewniająca wyższy poziom zabezpieczeń jednocześnie zepsuła kilka kluczowych funkcji. Jeśli ostatnio napotkaliście utrudnienia z działaniem komputera, warto ją zainstalować.

Windows 11 z aktualizacją, która naprawia błędy

Wydana w ubiegły wtorek łatka do Windowsa 11 powodowała problemy z działaniem kilku istotnych komponentów systemu. Przede wszystkim donoszono o awariach eksploratora Windows, usługach pulpitu zdalnego oraz systemach wyposażonych w karty graficzne AMD Radeon. Potem odkryto nawet problemy z dźwiękiem na urządzeniach podłączonych przez USB.

Zdecydowanie nie były to małe utrudnienia, które można było ot tak zignorować. W wielu przypadkach mogły powodować brak możliwości normalnego korzystania z komputera czy laptopa. Oczywiście nie pojawiały się u wszystkich, którzy wykonali aktualizację. Mimo wszystko warto pobrać nową poprawkę wydaną 14 września z oznaczeniem KB5129194.

Aktualizacja, poza ulepszeniami pod kątem bezpieczeństwa, naprawia trzy główne problemy:

przywrócono poprawne działanie usług pulpitu zdalnego, w których wcześniej występowały przypadki zrywania połączeń i zawieszania się sesji logowania;

naprawiono funkcjonowanie niektórych aplikacji korzystających z maszyn wirtualnych zarządzanych przez HCS;

zniwelowano sytuacje, w których urządzenia USB przestawały działać w momencie korzystania z dźwięku 8-kanałowego oraz 3D i użytkownik go nie słyszał.

Uaktualnienie nie obejmuje jednak rozwiązań dotyczących wcześniej zgłaszanego problemu z zawieszaniem się eksploratora Windows. Trudno powiedzieć, czy ten nie został naprawiony, czy też faktycznie go nie było. Aktualizacja KB5129194 jest dostępna na wszystkie wspierane wersje systemu: Windows 11 26H1, 25H2, 24H2, a także Windows Server 2025 i 2022.

Problematyczna aktualizacja, a potem poprawki

Tak naprawdę nie jest to pierwsza sytuacja w tym roku. Microsoft każdego miesiąca wydaje aktualizacje związane z bezpieczeństwem oraz nowymi funkcjami, zamiast, tak jak Apple, raz na rok wprowadzać większą aktualizację systemu. Wrześniowe uaktualnienie miało obejmować dużą liczbę nowości, w tym łatki na luki bezpieczeństwa wykryte za sprawą sztucznej inteligencji.

W ciągu ostatnich miesięcy gigant musiał wydać kilka aktualizacji poza standardowym harmonogramem. Były to sytuacje w styczniu, marcu czy lipcu. Dotyczyły różnych kwestii, ale powodowały utrudnienia z podstawowymi funkcjami komputerów.

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