Tak wygląda nowy kursor myszy Windows. Szykuj się na kupno Maca

Są takie elementy systemu operacyjnego, których na co dzień właściwie nie zauważamy. Dopóki działają to pozostają niewidzialne. Ikony się zmieniają, Menu Start przechodzi kolejne metamorfozy, Eksplorator plików dostaje nowe funkcje, a użytkownicy godzinami dyskutują o zaokrąglonych rogach okien. Tymczasem jeden z najważniejszych elementów interfejsu Windows od lat pozostaje niemal nietknięty.

Mowa o zwykłym kursorze myszy.

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Według nowych doniesień Microsoft może przygotowywać przeprojektowaną wersję wskaźnika w Windowsie 11. Trop pochodzi z opublikowanych przez firmę materiałów związanych z testową kompilacją systemu Windows 11, gdzie uważni obserwatorzy zauważyli coś nietypowego.

Jeden obrazek wystarczył, by rozpętać dyskusję

Kursor myszy z grafiki Microsoftu opisującej nowe funkcje testowego Windowsa

W eksperymentalnej kompilacji Windows 11 Build 26340.9354, udostępnionej 8 września, Microsoft opublikował grafikę prezentującą nową funkcję Resume Hovercard. Problem polega na tym, że uwagę internautów przyciągnęła nie sama funkcja, ale widoczny na zrzucie ekranu kursor myszy.

Wskaźnik wygląda inaczej niż ten, który znamy z obecnych wersji Windows. Jest nieco szerszy, bardziej symetryczny i pozbawiony charakterystycznego „ogonka” widocznego w klasycznym kursorze od wielu lat. Całość sprawia wrażenie bardziej nowoczesnej i lepiej wpisującej się w stylistykę Fluent Design, czyli język projektowy rozwijany przez Microsoft od kilku lat.

Oczywiście pojedyncza grafika nie jest dowodem. Mogła zostać przygotowana przez dział marketingu, mogła wykorzystywać niestandardowy element wizualny albo zwyczajnie przedstawiać uproszczoną ilustrację. Problem w tym, że to nie pierwszy sygnał sugerujący pracę nad nowym kursorem.

Plotki pojawiały się już wcześniej

Już w czerwcu pojawiały się doniesienia o wewnętrznych testach nowego wskaźnika myszy dla Windows 11. Wówczas nie pokazano jednak żadnych materiałów pozwalających ocenić wygląd projektu. Dopiero teraz pojawił się potencjalny pierwszy publiczny ślad tych prac. Microsoft w informacji o wydaniu wspominał o poprawkach związanych z problemami dotyczącymi personalizacji kursora, ale nie wspomniał ani słowem o jego przeprojektowaniu.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że jeśli jakikolwiek element Windows zasługuje dziś na modernizację, to właśnie wskaźnik myszy. Windows 11 przeszedł w ostatnich latach gigantyczną metamorfozę. Microsoft przebudowuje ustawienia systemowe, modernizuje kolejne elementy eksploratora plików, przenosi stare komponenty do WinUI i konsekwentnie usuwa wizualne relikty wcześniejszych epok. Nawet funkcja lokalizowania kursora po naciśnięciu klawisza Ctrl doczekała się niedawno odświeżenia. Sam kursor praktycznie się jednak nie zmienił.

Owszem, można zwiększyć jego rozmiar, zmienić kolor, wybrać inny schemat lub wykorzystać własne pliki CUR i ANI. Fundament pozostaje jednak ten sam. Charakterystyczna strzałka, którą w różnych odmianach użytkownicy Windows oglądają od dziesięcioleci. To jeden z tych przypadków, gdy element interfejsu stał się tak powszechny, że przestaliśmy zwracać uwagę na jego wiek.

Fluent Design już ma gotowy odpowiednik

Kursor myszy z przewodnika projektowego Fluent Design

Dodatkowym argumentem przemawiającym za teorią o nadchodzącej zmianie jest samo portfolio projektowe Microsoftu.W repozytorium Fluent UI System Icons znajduje się ikona kursora, która bardzo przypomina wskaźnik widoczny na wspomnianym zrzucie ekranu. Jest bardziej geometryczna, szersza i wizualnie bliższa współczesnym elementom interfejsu niż klasyczna windowsowa strzałka.

Nie oznacza to oczywiście, że Microsoft automatycznie wykorzystał ten projekt jako podstawę nowego kursora systemowego. Fluent System Icons istnieje od lat i zawiera wiele elementów wykorzystywanych wyłącznie jako ikony. Mimo to podobieństwo jest na tyle duże, że trudno je całkowicie zignorować.

Byłoby to logiczne z punktu widzenia spójności całego ekosystemu. Windows 11 od początku próbuje budować własną, bardziej miękką i nowoczesną identyfikację wizualną. Zaokrąglone rogi, subtelne cienie oraz nowe ikony stały się standardem. Klasyczny kursor rzeczywiście wygląda przy nich jak gość z innej epoki.

Niby drobiazg, a używamy go bez przerwy

Kursor nie jest kolejną funkcją AI, nowym menu czy kontrowersyjną integracją z usługami Microsoftu. To element, na który użytkownik patrzy praktycznie cały czas. Podczas pracy biurowej, grania, przeglądania Internetu czy edycji zdjęć. Jeżeli istnieje jakiś składnik interfejsu obecny na ekranie przez tysiące godzin w ciągu życia komputera, to właśnie on.

Dlatego nawet niewielka zmiana jego wyglądu może być bardziej zauważalna niż rozbudowa wielu znacznie bardziej zaawansowanych funkcji. Nieprzypadkowo Apple od dawna stosuje bardziej miękkie wizualnie wskaźniki w macOS, a wiele środowisk linuksowych również wykorzystuje nowocześniejsze projekty kursora. Windows pozostawał pod tym względem wyjątkowo konserwatywny.

Nie każda zmiana jest potrzebna. Ta akurat może mieć sens

W świecie nowych technologii łatwo popaść w przesadę i zachwycać się każdą kosmetyczną nowością. Zmiana kursora nie sprawi, że Windows 11 będzie działał szybciej. Nie zwiększy bezpieczeństwa systemu ani nie rozwiąże problemów, na które użytkownicy narzekają od lat.

Jednocześnie trudno nie przyznać, że jest to jeden z ostatnich naprawdę archaicznych fragmentów wizualnej układanki. Można potraktować to jako symboliczny etap wieloletniego procesu porządkowania interfejsu Windows. Procesu, który trwa już od kilku generacji systemu i którego końca nadal nie widać.

Na razie pozostajemy jednak w sferze domysłów. Microsoft oficjalnie nie potwierdził prac nad nowym kursorem, a jedynymi przesłankami są wcześniejsze przecieki oraz nietypowy wskaźnik widoczny na opublikowanej grafice.

*Ilustracja otwierająca wygenerowana za pomocą AI

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