Windows ma ponad 650 dziur. Czegoś takiego jeszcze nie było

Przez lata Patch Tuesday był dla Microsoftu przewidywalnym, niemal rytualnym elementem kalendarza. Administratorzy wiedzieli, że w drugi wtorek miesiąca pojawi się zestaw łatek, zwykle w liczbie kilkudziesięciu, czasem stu. Użytkownicy domowi ignorowali komunikaty o aktualizacjach, a firmy wdrażały poprawki w swoim tempie, często z kilkudniowym opóźnieniem. To była rutyna, która dawała poczucie stabilności. Tymczasem bieżący rok tę rutynę rozbił w drobny mak: Windows ma dziś tak wiele wykrywanych podatności, że comiesięczne rekordy liczby łatek przestały być sensacją, a stały się nową normą.

Wrześniowy Patch Tuesday to ponad 650 poprawek bezpieczeństwa dla Windowsa. W czerwcu Microsoft łatał około 200 dziur, co już wtedy uznano za rekord. W lipcu liczba ta skoczyła do 570. W sierpniu było ich prawie 400. A teraz - kolejny rekord, jakby to była naturalna konsekwencja działania systemu, który został wystawiony na zupełnie nowy rodzaj presji.

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Źródłem tej eksplozji jest sztuczna inteligencja. Nie ta od generowania obrazków czy pisania tekstów, lecz modele wyspecjalizowane w analizie kodu i wykrywaniu podatności. Wiosną Anthropic wypuścił model Mythos, który w krótkim czasie znalazł błędy w każdym głównym systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej. Kilka tygodni później OpenAI dorzuciło własny model skupiony na cyberbezpieczeństwie. To był moment, w którym tempo odkrywania dziur przestało być liniowe, a stało się wykładnicze.

Modele nie tylko wykrywają błędy, ale potrafią też generować działające exploity w ciągu godzin. To fundamentalnie zmienia dynamikę zagrożeń. Luka, która jeszcze wczoraj była abstrakcyjnym wpisem w bazie CVE, dziś może mieć gotowy kod pozwalający na włamanie. A jutro - może być już wykorzystywana w atakach. Windows jest dziś analizowany przez algorytmy z intensywnością, której żaden zespół ludzkich inżynierów nie byłby w stanie dorównać.

Skoro Microsoft musi łatać ponad 650 dziur w jednym miesiącu to znaczy, że skala problemu jest znacznie większa niż ktokolwiek przypuszczał. Windows to system budowany przez dekady, warstwa po warstwie, z modułami, które pamiętają czasy Windowsa XP, z funkcjami, które były rozszerzane, przenoszone, przepisywane i łatane niezliczoną liczbę razy. AI nie ma sentymentu do historii tego kodu. Widzi tylko zależności, błędy logiczne, nieoczywiste interakcje i miejsca, w których człowiek nie spodziewałby się zagrożenia. To dlatego liczba podatności rośnie tak gwałtownie - bo po raz pierwszy w historii ktoś (a właściwie coś) analizuje cały system z precyzją, która nie była wcześniej możliwa.

Największym problemem nie jest nawet sama liczba dziur

Specjaliści od 'zawsze' rekomendują, by nie instalować aktualizacji od razu, niech inni przetestują. Tym razem pośpiech może być wskazany

Największym problemem jest to, że firmy nie są w stanie nadążyć z ich łataniem. Administratorzy muszą testować poprawki, bo każda z nich może wywrócić do góry nogami krytyczne aplikacje biznesowe. To tworzy „patch gap” - czas między publikacją łatki a jej wdrożeniem. W przeszłości patch gap był ryzykiem, ale akceptowalnym. Dziś, gdy exploit może powstać w ciągu godzin, patch gap staje się realnym zagrożeniem. To właśnie patch gap sprawia, że liczba łatek jest tak niepokojąca. Bo każda z tych 650 dziur to potencjalny punkt wejścia dla ataku, który może wydarzyć się szybciej, niż firma zdąży przetestować aktualizację.

Microsoft robi, co może. Inżynierowie pracują przez całe lato, zamiast jechać na wakacje. Ale to walka, której nie da się wygrać tradycyjnymi metodami. Skoro AI odkrywa błędy szybciej, niż ludzie mogą je naprawiać, to jedynym rozwiązaniem jest… więcej AI. Paradoks polega na tym, że sztuczna inteligencja tworzy problem, który tylko sztuczna inteligencja może rozwiązać. Microsoft nie ukrywa, że rekordy będą padać dalej. I trudno się temu dziwić - skoro modele stają się coraz lepsze, to liczba wykrywanych błędów będzie rosła.

To walka z hydrą - odcinasz jedną głowę, wyrastają trzy

To, co widzimy dziś, to dopiero początek. Teraz największym zagrożeniem nie jest człowiek, lecz algorytm. A największym sprzymierzeńcem - również algorytm. Patch Tuesday nie jest już comiesięcznym rytuałem. Jest raportem z frontu. A liczba dziur w Windowsie pokazuje jedno: wojna dopiero się zaczyna.

*Ilustracja otwierająca wygenerowana za pomocą AI

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