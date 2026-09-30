Największa aktualizacja Windowsa 11 już jest. Koniec irytujących niedociągnięć

Windows 11 26H2 jest już dostępny dla wszystkich użytkowników. To nowa główna wersja datowana na 2026 r., która staje się głównym wydaniem systemu Microsoftu. Jeśli chcesz, aby twój komputer pozostawał aktualizowany przez następne lata, lepiej ją pobierz. Nowe funkcje też są tego warte.

Windows 11 26H2 to nowa główna wersja systemu Microsoftu

Microsoft od kilku lat stosuje przejrzysty podział aktualizacji. Co miesiąc wydaje uaktualnienia związane z bezpieczeństwem oraz aktualizacje opcjonalne. Z kolei pod koniec każdego roku wydawane są uaktualnienia, takie jak 24H2, 25H2 czy dzisiejsze 26H2. Od nich zależy, czy nasz komputer będzie otrzymywał kolejne pomniejsze aktualizacje. Każda tego typu wersja jest bowiem wspierana przez dwa lata od momentu wydania.

Oznacza to, że Windows 11 26H2 w wydaniu Home i Pro będzie aktualizowany aż do końca września 2028 r. Warianty Enterprise są objęte 3-letnim okresem wsparcia. Jeśli korzystasz ze starszych wersji, takich jak 24H2 czy 25H2, przejście na tegoroczne 26H2 nie będzie stanowić większego problemu. W zasadzie jest to aktualizacja, która wymaga pobrania pliku zajmującego ok. 174 KB. Tak, kilobajtów.

Pobranie pozwoli na aktywację funkcji, które są już zaszyte w systemie, ale dopiero czekają na uruchomienie. Windows 11 26H2 umożliwia ich odblokowanie. Oprócz tego oprogramowanie skupia się na zresetowaniu cykli wsparcia.

Co wprowadza Windows 11 26H2?

Aktualizacja Windowsa 11 26H2 wprowadza kilka przydatnych zmian. Są to m.in.:

możliwość przesuwania paska zadań z dolnej krawędzi na dowolną stronę (góra, lewo, prawo);

funkcja zmniejszenia rozmiaru paska zadań;

ulepszony system wyszukiwania plików pozbawiony propozycji z internetu oraz wyników z Microsoft Store;

ulepszony Eksplorator plików z podsumowaniami;

poprawiona funkcja lupy z nowymi opcjami powiększania.

Zdecydowanie największą nowością jest powrót do odczepianego paska, który był dostępny w Windowsie 10 i poprzednich wydaniach systemu Microsoftu. Na możliwość przenoszenia tego elementu czekaliśmy aż pięć lat - Windows 11 miał swoją premierę pod koniec 2021 r. Przywrócono też moją ulubioną funkcję pozwalającą na zmniejszenie wysokości paska zadań. W Windowsie 10 korzystałem tylko z mniejszej wersji tego elementu interfejsu. W jedenastce jak dotąd nie miałem takiego wyboru.

Poza tym usprawniono też bardzo irytującą kwestię: gdy korzystamy z wyszukiwarki systemowej (dostępnej m.in. na pasku zadań), po wpisaniu nazwy aplikacji nie wyświetli nam się wynik wyszukiwania z internetu. Teraz priorytet mają aplikacje i pliki znajdujące się na komputerze.

fot. Microsoft

Pobranie Windowsa 11 26H2 jest proste. Wystarczy wejść do centrum aktualizacji w Ustawieniach komputera i kliknąć "Pobierz i zainstaluj" pod kafelkiem informującym o nowej wersji systemu. Zdecydowanie polecam uaktualnienie posiadaczom starszej wersji 24H2, która przestanie być aktualizowana 13 października 2026 r.

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