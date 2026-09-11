Gadająca szafka z IKEA w Skyrimie. Serio

Kto nie kocha mebli, a szczególnie szafek czy stołów z Ikei? Dobra jakość oraz przede wszystkim rozsądna cena zachęciły mnóstwo Polaków do kupienia chociaż jednego mebla tej szwedzkiej marki. Teraz popularna sieć pozwala przenieść pełnoprawną szafkę do Skyrima. Stworzyła w tym celu moda do popularnej produkcji RPG.

Szafka z Ikei trafia do The Elder Scrolls V: Skyrim

Skyrim to gra, która ma status nieśmiertelnej. Mimo debiutu w 2011 r. produkcja w dalszym ciągu przyciąga mnóstwo graczy za sprawą ogromnej społeczności, która utrzymuje ją przy życiu dzięki autorskiej dodatkowej zawartości - modyfikacjom. Ikea najwyraźniej również jest fanką tego klasycznego RPG, ponieważ dodała swoją szafkę do świata gry w postaci towarzysza.

Nazywa się KALLAX STORAGEBORN i jest wzorowana na rzeczywistym produkcie: regale KALLAX w kolorze białym, kosztującym 299 zł. Ikea twierdzi, że nie tylko w prawdziwym świecie powinniśmy mieć możliwość zorganizowania swoich przedmiotów. Taka opcja trafia również do starego, dobrego Skyrima.

KALLAX w Skyrimie to przede wszystkim pełnoprawny, w pełni udźwiękowiony towarzysz. W praktyce wygląda to tak, że za graczem będzie podążać szafka z Ikei. Jeśli według kogoś to nie jest pomysłowe, to sam nie wiem, co jest. Poza zabawnym efektem półki unoszącej się wszędzie tam, gdzie się wybieramy, modyfikacja przynosi również możliwość przechowywania przedmiotów znalezionych w świecie gry.

Ikea twierdzi, że "nośność regału KALLAX jest niezrównana. Pozwala na przechowywanie w nim wszystkich cennych łupów". Oprócz tego cyfrowa szafka w Skyrimie ma gwarantować szereg umiejętności. W modyfikacji dodano również niestandardowe łupy, takie jak Allenblade (ostrze wzorowane na kluczach imbusowych dodawanych do zestawów) oraz Meatball - czyli przedmiot nawiązujący do kultowych klopsików z Ikei.

Modyfikacja zawiera także nowe zadania oraz lochy - twórcy nie zapomnieli też o bossie na końcu.

Ta szafka jest całkowicie darmowa

W odróżnieniu od prawdziwego KALLAX-a, wycenionego na 299 zł, cyfrową wersję regału w Skyrimie można uzyskać za darmo. W tym celu trzeba posiadać The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition na PC lub Xboxie oraz pobrać modyfikację w grze lub ze strony Bethesda Creations online. Niedługo regał z Ikei zostanie dodany też do wersji gry na PlayStation.

Aż zachęcili mnie do powrotu do świata Skyrima po latach. Szafka z hełmem wikingów mnie przekonała.

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