Wsadzą kamery do słuchawek. Będą obserwować otoczenie

Qualcomm, tuż obok najlepszego procesora do najbardziej zaawansowanych smartfonów w postaci Snapdragona 8 Elite (Extreme) Gen 6, pokazał również Sound Elite Gen 2. To propozycja stworzona z myślą o słuchawkach bezprzewodowych, ale także urządzeniach hybrydowych łączących odtwarzanie dźwięku z rozpoznawaniem otoczenia.

Słuchawki i inteligentne okulary dostaną lepsze oczy dzięki Snapdragonowi

Zdecydowanie najciekawszym ulepszeniem, jakie przynosi nowy czip Snapdragon Sound Elite Gen 2, jest możliwość obsługi kamery. Rozwiązanie to nie ma jednak na celu zamiany słuchawek w sprzęt do nagrywania: kamery sportowej czy szpiegowskiej. Zamiast tego czip wspiera moduły aparatów, aby lepiej rozumieć otoczenie, w którym znajduje się użytkownik.

Czip, mimo małych rozmiarów i przeznaczenia dla słuchawek, oferuje imponującą moc obliczeniową, ale też został zaprojektowany z myślą o usługach działających w chmurze. Mimo wszystko wiele obecnych rozwiązań AI w dużej mierze opiera się na modelach działających na serwerach producenta. Asystent Gemini w telefonach z Androidem nie zadziała przecież bez dostępu do internetu.

Snapdragon Sound Elite Gen 2 przede wszystkim ma napędzać nową generację słuchawek wyposażonych w kamery. To obecnie nie jest jeszcze standardem, ale nieoficjalnie mówi się, że Apple w przyszłej generacji AirPodsów zastosuje obsługę kamer, które mają być wykorzystane przez nową, ulepszoną asystentkę Siri bazującą na sztucznej inteligencji.

Sprzęt, oprócz odtwarzania i zbierania dźwięku, ma analizować otoczenie użytkownika, oferując dodatkowy, wizualny kontekst. Jest zatem duża szansa, że nowy Snapdragon Sound Elite Gen 2 zostanie wykorzystany w identycznym celu. Trudno jednak powiedzieć, którzy producenci zdecydują się na zastosowanie tej platformy. Oczekujemy, że rozwiązanie trafi do propozycji największych i najpopularniejszych firm, takich jak Bose czy HP.

Oprócz tego Sound Elite Gen 2 może napędzać inteligentne okulary z funkcją odtwarzania dźwięku, ale nie znamy szczegółów. Jesteśmy jednak pewni, że jeśli Apple wejdzie na rynek ze swoimi AirPodsami z kamerami, konkurencja będzie miała możliwość odpowiedzieć równie zaawansowaną propozycją.

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