Sony rozbija bank. Garść nowych słuchawek dla każdego

Sony jest potęgą w słuchawkach bezprzewodowych i nawet nie zapraszam do dyskusji. Firma doszła do wniosku, że czas na kilka nowych urządzeń, które przyniosą powszechnie lubiane rozwiązania. Zaczynamy z grubej rury - od nowej wersji kultowego modelu.

Sony WH-1000XM4XC wchodzi razem z drzwiami

Jedne z najpopularniejszych słuchawek z flagowej serii 1000X doczekały się odświeżenia. Konstrukcja jest bliźniacza do tego, co widzieliśĶy, bo tego chcą klienci. To dobrze, że Sony nie kombinowało, bo seria 1000X od zawsze wyróżniała się estetyką. Najnowsza propozycja przynosi ulepszony system redukcji hałasu, który skuteczniej ogranicza codzienne hałasy. Sony przeprowadziło nowe strojenie dźwięku, bo współcześni słuchacze zmieniają swoje preferencje w tym zakresie. Jednocześnie oddaje w ręce użytkownika 10-pasmowy korektor umożliwiający personalizację brzmienia.

Słuchawki występują w trzech wersjach kolorystycznych - lawendowej, czarnej i platynowo-srebrnej.

Sony WH-CH730 N - wygodne słuchawki z nową, składaną konstrukcją

Ten model łączy wysoką jakość dźwięku ze skuteczną redukcją hałasu. Mają zapewnić komfort podczas wielogodzinnego użytkowania, a nowa lekka i składana konstrukcja ułatwia przechowywanie i transport. W porównaniu z poprzednim modelem poprawiono jakość rozmów i wydłużono czas pracy na baterii - teraz wytrzymuje do 50 godzin z włączoną redukcją hałasu. Mają również funkcję szybkiego ładowania - 3 minuty pod prądem zapewniają do godziny działania.

Występują w pięciu wersjach kolorystycznych - białej, różowej, niebieskiej, czarnej oraz beżowej. Charakteryzują się wysokiej jakości dźwiękiem z możliwością personalizacji. Dzięki technologii Precise Voice Pickup zapewniają wyraźne rozmowy nawet w hałaśliwym otoczeniu. Oczywiście nie mogło zabraknąć sztucznej inteligencji, która wspomaga działanie mikrofonów. Słuchawki można podłączyć do kilku urządzeń.

Ten model to idealna średnia półka, która sprawdzi się zarówno w pracy, jak i podczas relaksu. Nie powiem - zapowiedzi Sony o 50 godzinach pracy z ANC to coś, co nie mieści mi się w głowie, ale nie mam powodów, żeby nie wierzyć. W końcu jak nie oni, to kto?

Sony WH-CH530 to model budżetowy, ale nadal ładny

Zostały zaprojektowane z myślą o osobach, które szukają dobrej jakości dźwięku w przystępnej cenie. Kompaktowa i lekka konstrukcja z miękką wyściółką pałąka pozwala na komfortowe użytkowanie przez długi czas. i to naprawdę długi, bo według Sony słuchawki wytrzymują do 55 godzin pracy. Nie mogło zabraknąć funkcji ochrony słuchu, czyli maksymalnej głośności. Słuchawki oferują czyste brzmienie, redukcję hałasów wspomaganą sztuczną inteligencją oraz prosta i intuicyjną obsługę.

Występują w sześciu wariantach kolorystycznych: niebieskim, czerwonym i zielonym - nowe kolory oraz w różowym, białym i czarnym.

Sony robi to dobrze

W słuchawkach nie trzeba wymyślać koła na nowo. Wystarczy konsekwentnie rozwijać to, z czego słynie firma. Nie ma tu wodotrysków wizualnych, jest skupienie się na funkcjach i brzmieniu. I o to chodzi.

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