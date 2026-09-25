Wiemy, ile pamięci dostanie Galaxy S27. Którą weźmiesz?
Samsung przygotowuje się do premiery smartfonów z serii Galaxy S27 i chociaż do premiery zostało jeszcze trochę czasu, wiemy o nich już praktycznie wszystko. Do sieci właśnie wyciekły konkretne wersje pamięciowe nadchodzących modeli. Do wyboru będą telefony nawet z 1 TB pamięci.
Smartfony Galaxy S27 zadebiutują na początku 2027 r. i będą stanowić odpowiedź na najnowsze iPhone’y 18 Pro (Max). Do dyspozycji mają być cztery modele, w tym dwa, które naprawdę będą mogły konkurować z Apple’em. Każdy model zostanie wyposażony w superszybką pamięć oraz najlepszy procesor.
Samsung Galaxy S27 w dwóch lub trzech wersjach pamięciowych
Producenci smartfonów sprzedają te same modele w wielu wariantach pamięciowych. Obecnie standardem w urządzeniach z wyższej półki jest minimum 256 GB pamięci na dane. Dla bardziej wymagających są jednak także wyższe warianty, takie jak 512 GB czy nawet 1 TB - za które oczywiście trzeba dopłacić.
W najnowszych iPhone’ach 18 Pro Apple oferuje bardzo szeroki zakres dostępnych wersji pamięciowych, od 256 GB aż do 2 TB. Jak twierdzi informator yeux1122, w przyszłorocznych Samsungach wybór będzie wyglądać następująco:
- Galaxy S27: 12/256 GB oraz 12/512 GB;
- Galaxy S27+: 12/256 GB oraz 12/512 GB;
- Galaxy S27 Pro: 12/256 GB, 12/512 GB oraz 12/1 TB;
- Galaxy S27 Ultra: 12/256 GB, 12/512 GB oraz 16/1 TB.
W przypadku podstawowych modeli S27 i S27+ wybór będzie mniejszy. To mają być co do zasady tańsze smartfony, więc to oczywiste, że producent nie zastosował tu wersji 1 TB. Ta zarezerwowana jest wyłącznie dla wyższych modeli: zupełnie nowego Galaxy S27 Pro oraz najbardziej zaawansowanego Galaxy S27 Ultra.
Zabraknie też wersji 2 TB, która jest dostępna w iPhone’ach 18 Pro (Max). Aczkolwiek prawda jest taka, że mało kto wybiera tak zaawansowane wersje smartfonów. Są one zazwyczaj dużo droższe od bazowych wariantów 256 GB, które dla przeciętnych użytkowników w zupełności wystarczają.
Samsung zastosuje też szybsze pamięci
Sama pojemność to zresztą nie wszystko. Z przecieków wynika, że wraz z serią Galaxy S27 Samsung zastosuje zupełnie nowe, szybsze pamięci DRAM i NAND. Pamięć operacyjna będzie bazować na modułach LPDDR6, z kolei wewnętrzna na UFS 5.1. To znaczące ulepszenie w porównaniu z poprzednikami, które były wyposażone w pamięci LPDDR5X i UFS 5.0.
Zmiana wynika z faktu, że nowa generacja procesorów do smartfonów Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 wymaga do działania szybszych modułów. Samsung potwierdził już, że wykorzysta te procesory w swoich przyszłorocznych modelach.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.