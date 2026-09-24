Samsung oddaje pieniądze za telewizory. Nawet 3500 zł wraca na konto

Akcja koreańskiego producenta obejmuje dwie popularne serie: telewizory QLED (Q7F lub Q8F) oraz Neo QLED (QN77F, QN80F i QN85F). W promocji biorą udział zarówno mniejsze ekrany o przekątnych od 55 cali, jak i większe, 100-calowe. Każdy zatem znajdzie coś dla siebie, niezależnie od budżetu.

Kupujesz telewizor Samsunga i dostajesz zwrot na konto

Aby skorzystać z promocji, należy kupić wybrany model telewizora w terminie od 22 września do 31 października 2026 r. Sprzęt musi pochodzić ze sklepów biorących udział w promocji, takich jak Media Expert, RTV Euro AGD, MediaMarkt oraz inne sieci handlowe wymienione w regulaminie.

Wysokość zwrotu zależy od ceny urządzenia - im tańszy model, tym mniejszy rabat. W przypadku przystępniejszych cenowo telewizorów z ekranami 55 cali kosztujących od 2700 zł będzie to ok. 200-300 zł. Maksymalny zwrot w wysokości 3500 zł przewidziano dla 100-calowej propozycji kosztującej 17 tys. zł.

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Pełna lista modeli oraz wartości zwrotów jest dostępna na stronie internetowej Samsunga.

Lista modeli biorących udział w promocji

Samo kupienie sprzętu to jednak nie wszystko. Aby otrzymać pieniądze, trzeba spełnić dwa dodatkowe warunki: wystawić opinię o zakupionym telewizorze na stronie internetowej promocji, stronie sprzedawcy lub w porównywarce cenowej. Recenzja musi zawierać minimum 200 znaków ze spacjami, ocenę w skali od 1 do 5 oraz hasztagi #KupNapiszOpinieOtrzymajZwrot oraz #PromocjaCashbackNeoQLEDQLEDSamsung2026.

A także zarejestrować zakup w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty transakcji. Zgłoszenie można zrealizować na stronie internetowej promocji i w tym celu wymagane jest zalogowanie się do konta Samsung. W formularzu zgłoszeniowym należy dołączyć dowód zakupu, zdjęcie tabliczki znamionowej telewizora, zrzut ekranu lub zdjęcie potwierdzające wystawienie opinii, zdjęcie wyciętego numeru seryjnego z opakowania kartonowego oraz zdjęcie samego opakowania z wyciętym fragmentem.

Jedna osoba może otrzymać jeden zwrot. Pieniądze trafią na wskazakne konto bankowe w ciągu 21 dni roboczych od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

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