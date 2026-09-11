Dlatego czekam na Galaxy S27. Dwa telefony z najlepszą funkcją

Jedną z najlepszych nowości w smartfonach, oprócz szybkiego ładowania czy baterii węglowo-krzemowych, jest ekran prywatyzujący Samsunga, ograniczający kąty widzenia dla osób, które patrzą nam w telefon zza pleców lub z boku. Niestety rozwiązanie nie trafi do wszystkich sztandarowych modeli koreańskiego producenta, a tylko do dwóch najlepszych.

Prywatny ekran Samsunga tylko dla połowy serii Galaxy S27

Seria Galaxy S27 będzie składać się z czterech modeli:

bazowego Galaxy S27;

większego Galaxy S27+;

nowego Galaxy S27 Pro;

oraz najbardziej zaawansowanego Galaxy S27 Ultra.

Nowością w serii będzie S27 Pro. To smartfon, który ma być czymś pomiędzy bazowym, kompaktowym S27 a najlepszym i największym S27 Ultra. Modele S27 Pro i S27 Ultra można przyrównać do iPhone’a 18 Pro i 18 Pro Max - smartfony te przede wszystkim różnią się od siebie rozmiarem, baterią, ale też pomniejszymi kwestiami technicznymi rozwiązanymi lepiej w wersji Pro Max.

Jednak, jak wynika z nowego raportu ETNews, tylko nowy S27 Pro i S27 Ultra będą mogły pochwalić się obecnością ekranu z funkcją prywatności ograniczającego kąty widzenia dla niechcianych gapiów. Tym sposobem Samsung chce odróżnić nowe, bardziej zaawansowane modele od podstawowych Galaxy S27 i S27+.

Oprócz tego ekrany w dwóch bardziej zaawansowanych Galaxy S27 mają zostać wyposażone w technologię Color Filter-on-Encapsulation. To rozwiązanie w panelach OLED, które pozwala na uzyskanie wyższej jasności bez potrzeby zwiększania poboru energii. Oznacza to, że ekrany w S27 powinny konsumować mniej prądu w porównaniu z poprzednimi generacjami Galaxy S.

Laptopy również otrzymają funkcję prywatnego ekranu

Z najnowszych doniesień wynika również, że Samsung rozważa wprowadzenie technologii do większej liczby produktów, w których warstwa prywatyzująca mogłaby się naprawdę przydać. Gdzie rozwiązanie ma realne zastosowanie? Na przykład w laptopach, ponieważ wiele osób korzysta ze swoich komputerów choćby w kawiarniach czy na lotniskach w celach służbowych.

Trudno jednak powiedzieć, czy technologia zostanie udostępniona innym producentom laptopów. Mimo wszystko to Samsung jest jedną z głównych firm zajmujących się tworzeniem ekranów OLED.

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