Pudełka gier możesz wydrukować w domu. Zaraz, co?

GOG od prawie dwóch dekad oferuje nam najlepsze gry dzieciństwa w formie cyfrowej. Jednak doświadczenie to nie jest pełne, bowiem dawniej gry odpalaliśmy z płyt (a niekiedy i dyskietek). Aby tradycji stało się za dość, a twoje serce wypełniło się nostalgią, GOG przygotował coś dla osób, które pamiętają charakterystyczne, wielkie pudełka z grami na PC. Platforma udostępnia skany opakowań, które można pobrać, wydrukować, wyciąć i złożyć w domu.

GOG udostępnia pudełka gier do samodzielnego druku

Nowa inicjatywa jest częścią GOG Preservation Program, którego celem jest zachowywanie klasycznych gier i zapewnianie ich działania na współczesnych komputerach. W najnowszej odsłonie program obejmuje jednak nie tylko oprogramowanie. GOG zaczął archiwizować również fizyczne opakowania, w których dawniej sprzedawano gry.

Na początek przygotowano pięć tytułów: Armikrog, Descent, Hitman: Codename 47, Myst oraz Star Trek: 25th Anniversary. Dwa pierwsze - Star Trek: 25th Anniversary i Armikrog - dołączyły do programu 8 września 2026 roku. Pozostałe trzy były już wcześniej objęte Preservation Program.

Pudełko gry Hitman: Codename 47

Każda z pięciu gier otrzymała cyfrowy skan oryginalnego pudełka. Materiały obejmują jego przednią i tylną część oraz grzbiet, a całość została przygotowana w formie interaktywnego modelu 3D. Plik można pobrać po zakupie gry i otworzyć w przeglądarce 3D dostępnej w systemach Windows i macOS.

GOG udostępnia również płaską wersję pudełka przeznaczoną do samodzielnego wydrukowania. Materiały można pobrać jako pliki PDF, SVG oraz .AI (w sensie, plik Adobe Illustrator, nie sztuczna inteligencja). Po wydrukowaniu wystarczy wyciąć poszczególne elementy, złożyć je i skleić, aby odtworzyć charakterystyczne opakowanie w formie papierowego modelu.

Za przygotowanie skanów i materiałów odpowiada Big Box Collection, projekt prowadzony przez Benjamina Wimmera. Od 2015 roku gromadzi on cyfrowe skany pudełek klasycznych gier komputerowych. Jego prywatna kolekcja obejmuje ponad 1000 zeskanowanych opakowań.

GOG podkreśla, że zachowanie pudełek stanowi uzupełnienie archiwizowania samych gier. Fizyczne opakowania z czasem mogą zostać zgubione, uszkodzone lub wyrzucone. Cyfrowe skany pozwalają zachować ich wygląd niezależnie od losów konkretnych egzemplarzy.

Nowe materiały znajdziemy w sekcji "Goodies" na stronach pięciu objętych inicjatywą gier. Po zakupie użytkownik może pobrać zarówno model 3D, jak i materiały potrzebne do wykonania papierowego pudełka.

GOG łączy przy tym nową inicjatywę z charakterem swojej platformy. Gry oferowane przez sklep są pozbawione DRM, a instalatory można przechowywać lokalnie i kopiować na inne nośniki. W przypadku nowych materiałów dotyczących opakowań użytkownik otrzymuje natomiast cyfrową wersję fizycznego przedmiotu, który dawniej towarzyszył zakupowi gry.

Na razie kolekcja Printable Big Box obejmuje pięć produkcji. GOG nie podał, kiedy dołączą do niej kolejne tytuły.

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Zdjęcie główne: Eleanor McDonie / Shutterstock

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