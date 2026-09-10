Odbierasz paczkę z Paczkomatu i możesz pomagać. InPost z genialną akcją

Fundacja DKMS podjęła współpracę z polską firmą kurierską, aby zachęcić większą liczbę osób do zapisania się do bazy potencjalnych dawców szpiku. Wystarczy do tego dostęp do internetu oraz aplikacja mobilna InPost. Dzięki temu można pomóc osobom chorym na nowotwory krwi. Co trzeba zrobić?

Najpierw trzeba zamówić bezpłatny pakiet rejestracyjny

Aby zostać potencjalnym dawcą szpiku poprzez Paczkomat, w pierwszej kolejności należy się zarejestrować, wypełniając krótki formularz na stronie internetowej DKMS. Jeśli nie ma przeciwwskazań, fundacja w ciągu tygodnia wyśle na podany adres bezpłatny pakiet rejestracyjny obejmujący:

pałeczki do pobrania wymazu z jamy ustnej,

formularz rejestracyjny,

ulotkę,

kopertę zwrotną.

Po odesłaniu pakietu fundacja przebada naszą próbkę, a następnie wyniki trafią do ogólnoświatowej bazy dawców. Jeśli zdarzy się, że kompatybilna osoba - genetyczny bliźniak - będzie potrzebować szpiku, będziemy mogli jej pomóc. Najlepsze jest to, że aby odesłać próbkę, można skorzystać z Paczkomatu InPost.

Próbkę należy wysłać z powrotem Paczkomatem - można zrobić to bezpłatnie

Rolą InPostu jest tu pomoc w prostym i przede wszystkim darmowym nadaniu próbki materiału genetycznego. Cały pakiet rejestracyjny z pałeczkami należy spakować wraz z wypełnionym formularzem rejestracyjnym do dołączonej koperty zwrotnej. Potem trzeba będzie go nadać w najbliższym Paczkomacie. Aby to zrobić, wystarczy:

Uruchomić aplikację InPost Mobile, wybrać opcję „Nadaj lub zwróć” i kliknąć „Zwróć”. Znaleźć opcję „Zwrot do fundacji DKMS” i wybrać „Zwróć pakiet”. Wskazać powód zwrotu „Pakiet rejestracyjny” i przejść „Dalej”, aby zatwierdzić zwrot.

Następnie na naszym koncie pojawi się paczka z kodem nadania, która umożliwi otwarcie skrytki i nadanie. Można też skorzystać z kodu QR lub zdalnego otwarcia Paczkomatu.

Tym sposobem stajemy się potencjalnymi dawcami szpiku kostnego. Kto wie, być może wymaz wysłany za pośrednictwem Paczkomatu InPost przyczyni się do uratowania czyjegoś życia.

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