Odbierasz paczki i masz tańsze paliwo. Nowa promocja

W ostatnich dniach ceny paliwa znacząco wzrosły (o ok. 1 zł na litrze). Orlen jednocześnie zakończył weekendowe promocje zakładające możliwość uzyskania rabatu 20 lub 35 gr/l, więc trzeba szukać innych metod na oszczędzanie. Jedną z nich jest nowa promocja dla wybierających dostawę za pomocą Orlen Paczki. Dotyczy to dowolnych zakupów w sklepach internetowych.

Odbierasz paczkę i masz 10 złotych na tankowanie na Orlenie

Aby skorzystać z promocji, trzeba coś zamówić z dostawą przez Orlen Paczkę (np. przez sklep lub platformę internetową, taką jak Allegro - sprzedawca musi jedynie korzystać z usług tego przewoźnika) oraz ją odebrać. Przesyłkę należy następnie zeskanować w terminie 5 dni kalendarzowych od daty odbioru - promocja obejmuje jedynie paczki odebrane od 1 września do 10 listopada 2026 r.

Aby to zrobić, należy skorzystać z aplikacji Orlen Vitay oraz dedykowanego banera promocyjnego „100 zł na paliwo”. Następnie otrzymasz kupon rabatowy o wartości 10 zł, który można wykorzystać w jednej transakcji. Może być to:

tankowanie min. 30 l benzyny lub diesla (Effecta bądź Verva);

zakup produktów z oferty stacji Orlen z wyłączeniem produktów wymienionych w regulaminie (m.in. alkoholu, produktów tytoniowych, papierosów elektronicznych).

Zakładając, że zatankujesz 30 litrów paliwa z użyciem kuponu, możesz liczyć na upust będący równowartością 33 groszy na litrze. W przypadku 50 litrów będzie to już tylko 20 groszy. To mimo wszystko wciąż dobra okazja, porównywalna z kuponami obowiązującymi w weekendy na stacjach Orlen. Te pozwalały obniżyć cenę na litrze o 20 lub 35 gr (za zwykłe tankowanie lub po zakupie produktu za min. 5 zł) przy tankowaniu do 50 l.

Tak naprawdę przy tankowaniu 30 litrów opcja ta jest bardziej opłacalna niż promocja trwająca do końca wakacji. Orlen mówi o "100 zł na paliwo", ale haczyk jest taki, że przy jednej transakcji można skorzystać z rabatu na poziomie 10 zł. Jesteśmy w stanie odebrać kody z łącznie 10 paczek. Nie ma możliwości wykorzystania kilku kodów, np. przy jednym tankowaniu.

Każda paczka może zostać zeskanowana wyłącznie jeden raz. Jeśli i tak kupuje się z dostawą Orlen Paczką i tankuje na Orlenie, to czemu by nie skorzystać?

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