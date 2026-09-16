Lotnisko Chopina odpala duże ulepszenia. Koniec z limitem płynów i autobusami

Proces usprawnienia działania Lotniska Chopina rozpoczął się już w lipcu, gdy po raz pierwszy testowo uruchomiono nowocześniejsze skanery. Dzięki nim wybrani podróżujący korzystający z FastTracka mogli zapomnieć o dotychczasowym limicie 100 ml. Większość linii kontroli bezpieczeństwa już została zmodernizowana, a do końca roku będzie jeszcze więcej.

Lotnisko Chopina uruchomiło 8 zmodernizowanych linii bezpieczeństwa

Polskie Porty Lotnicze poinformowały, że na Lotnisku Chopina w Warszawie zmodernizowano osiem linii kontroli bezpieczeństwa. Ulepszone skanery zostały zainstalowane i uruchomione w strefie AB. Plan zakłada ulepszenia na 15 liniach bezpieczeństwa, również w pozostałych strefach: E oraz CD.

Port lotniczy wdrożył urządzenia wykorzystujące systemy EDSCB (Explosive Detection System for Cabin Baggage), które spełniają normy C3, a w przyszłości C4. W maszynach wykorzystuje się zaawansowane algorytmy analizy obrazu wspierane przez AI o jeszcze wyższej rozdzielczości.

Najważniejsze w nowych skanerach jest to, że dzięki nim podróżujący mogą pozostawić całą elektronikę w bagażu oraz zrezygnować z wylewania napojów z butelek i potrzeby korzystania z pojemników do 100 ml. Nowe maszyny zezwalają na przewożenie płynów w pojemnikach do 2 litrów w bagażach podręcznych.

Zmodernizowane linie kontroli bezpieczeństwa wyposażono także w automatyczne stoły rolkowe usprawniające transport bagażu w procesie kontroli. Połączenie tych wszystkich nowych rozwiązań powinno usprawnić proces kontrolowania podróżujących, a co za tym idzie, zmniejszyć kolejki i czasy oczekiwania. Lotnisko podkreśla, że prace mają wpłynąć na mniejsze ryzyko zatorów w godzinach największego ruchu.

Lotnisko Chopina obsłuży więcej pasażerów przez rękawy

Lotnisko Chopina jednocześnie pochwaliło się, że ukończono prace na płycie postojowej samolotów nr 3 i dzięki temu zyskano dwa nowe stanowiska kontaktowe do obsługi samolotów szerokokadłubowych, takich jak Airbusy A330, Boeingi 787 Dreamliner oraz Boeingi 777.

W praktyce oznacza to, że dodatkowy milion pasażerów rocznie latających na trasach dalekodystansowych nie będzie musiało dojeżdżać do samolotu autobusem. Zamiast tego podróżujący będą wsiadać na pokłady samolotów za pomocą rękawów.

Czytaj też:

Obrazek główny: Polskie Porty Lotnicze

Ładowanie...