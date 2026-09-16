Dwa lotniska w Polsce zamknięte, myśliwce w powietrzu. Nerwowa noc przy granicy

Kolejny atak Rosji na zachodnią Ukrainę postawił w gotowości służby i wojsko. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w środę rano o poderwaniu myśliwców, które miały za zadanie chronić polską przestrzeń powietrzną.

Było to związane z atakiem rosyjskich dronów z napędem odrzutowym na zachodnie tereny Ukrainy.

Myśliwce i obrona przeciwlotnicza w akcji

W związku z uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji - czytamy w komunikacie.

W akcji brały nie tylko samoloty, ale także naziemna obrona przeciwlotnicza. "Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" - podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Wojsko podkreśla, że działania te miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Mieszkańcy dostali SMS-y

W związku z atakiem na Ukrainę, ze względów bezpieczeństwa, lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały na pewien czas operacje lotnicze. Poinformowała o tym Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Decyzję podjęto, by umożliwić swobodne działanie polskim myśliwcom.

W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze - podała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w komunikacie. Lotniska wznowiły już działalność.

Atak na Ukrainę był też powodem rozesłania alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Otrzymali go wszyscy przebywający na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego. Komunikat brzmiał: "Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów."







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