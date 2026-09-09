Logitech chce zmienić sposób pracy programistów. MX Keypad to ich nowe centrum dowodzenia

Logitech oficjalnie zaprezentował MX Keypad niewielkie urządzenie wyposażone w klawisze z ekranami LCD, które ma ułatwić programistom korzystanie z narzędzi AI. Producent przedstawia je jako centrum sterowania dla codziennej pracy deweloperów.

MX Keypad to nowy pomysł Logitecha na sterowanie narzędziami AI

MX Keypad pozwala przypisywać do klawiszy konkretne akcje, skróty, automatyzacje i prompty. Dzięki temu użytkownik może szybko uruchamiać agentów AI, monitorować ich pracę czy wywoływać często używane polecenia bez przełączania się między oknami i aplikacjami. Logitech wskazuje również na możliwość automatyzowania powtarzalnych czynności, w tym bardziej złożonych sekwencji związanych z GIT-em.

Urządzenie otrzymało integracje z popularnymi narzędziami programistycznymi, w tym Visual Studio Code i IntelliJ. Na liście wspieranych narzędzi AI znalazły się GitHub Copilot, Claude Code oraz OpenAI Codex. MX Keypad może także służyć do szybkiego uruchamiania dyktowania głosowego.

Logitech MX Keypad

MX Keypad nie jest urządzeniem przeznaczonym wyłącznie dla programistów. Logitech przygotował integracje z aplikacjami wykorzystywanymi w codziennej pracy, takimi jak Zoom, Microsoft Office, Slack, Notion, Figma czy Google Chrome, ale możliwości sprzętu nie kończą się na gotowych pluginach.

MX Keypad to pierwsze urządzenie w historii Logitecha, do którego zostanie udostępniony Actions SDK - zestaw narzędzi pozwalający tworzyć własne integracje i dostosowywać działanie MX Keypad do konkretnych scenariuszy. Oznacza to, że urządzenie można skonfigurować nie tylko do pracy z kodem, lecz także do zadań całkowicie nieprogramistycznych. Przykładowo, MX Keypad może pełnić funkcję centrum sterowania podczas transmisji na żywo z gier czy stanowić zestaw skrótów dla grafików lub montażystów.

Logitech MX Keypad

SDK pozwala łączyć keypad z lokalnymi API, budować automatyzacje wykorzystujące AI oraz tworzyć wieloetapowe akcje dopasowane do własnego sposobu pracy. Przygotowane rozwiązania można następnie udostępniać zespołom lub publikować w Logitech Marketplace.

Co ciekawe, sam hardware nie jest zupełnie nowy. Logitech potwierdził, że MX Keypad wykorzystuje tę samą konstrukcję co keypad znajdujący się w zestawie MX Creative Console. Różnica sprowadza się przede wszystkim do oprogramowania, zestawu integracji oraz sposobu pozycjonowania produktu - nowy model został przygotowany z myślą o programistach.

Na start Logitech nawiązał także oficjalną współpracę z GitHubem. Do MX Keypad będzie dodawane trzymiesięczne członkostwo GitHub Copilot Pro Plus, którego wartość producent określa na 117 dolarów (ok. 434 zł).

MX Keypad w Europie został wyceniony na 99 euro (ok. 430 zł) i będzie dostępny w kolorach grafitowym oraz jasnoszarym.

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