Laptopy marzeń trafiają do sklepów. Dwa warianty

Nvidia potwierdziła dwie konfiguracje procesora N1X. Mocniejsza jest wyraźnie skierowana do sprzętów, które mają udźwignąć poważniejsze zadania - od lokalnych modeli AI po zaawansowaną pracę kreatywną. W jej skład wchodzi 20-rdzeniowy CPU Grace oraz GPU Blackwell z 6144 rdzeniami CUDA. Do tego dochodzi zunifikowana pamięć o pojemności od 24 do nawet 128 GB. W świecie laptopów i mini-PC to liczby, które jeszcze niedawno brzmiałyby absurdalnie.

Słabszy wariant jest bardziej przyziemny, choć nadal daleko mu do „entry level”. Oferuje 18 rdzeni CPU, 5120 rdzeni CUDA i pamięć 24 lub 32 GB. Ten model trafi wyłącznie do laptopów, co sugeruje, że Nvidia chce wyraźnie rozdzielić segmenty urządzeń: mobilne konstrukcje dla użytkowników, którzy potrzebują wydajności, ale nie chcą nosić przy sobie przenośnej elektrowni, oraz mocniejsze komputery stacjonarne i mini-PC dla profesjonalistów.

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ARM64 w świecie Windowsa

Najważniejszy element całej układanki to architektura ARM64. Nvidia wchodzi na teren, na którym do tej pory dominował Qualcomm, a w innym ekosystemie - Apple z serią M. Dotychczasowe próby przeniesienia Windowsa na ARM64 były, delikatnie mówiąc, nierówne. Snapdragon X odniósł spektakularny sukces - ale jako jedyny. Teraz jednak pojawia się gracz, który ma doświadczenie w budowaniu układów o wysokiej efektywności energetycznej, a jednocześnie potrafi dostarczyć GPU, które nie jest tylko dodatkiem, lecz realnym narzędziem pracy.

N1X ma być fundamentem dla lokalnych agentów AI, które działają bez wysyłania danych do chmury. Nvidia mówi o „komputerach osobistych nowej generacji”, ale robi to bez korporacyjnego zadęcia - raczej w tonie: „to jest kierunek, w którym idzie branża, więc przygotowaliśmy coś sensownego”. W praktyce oznacza to, że laptop z N1X będzie w stanie wykonywać zadania, które dziś wymagają połączenia z serwerami, a użytkownik zachowa pełną kontrolę nad swoimi danymi.

PAIR - domowy klaster AI dla każdego?

Ciekawostką jest PAIR, czyli technologia pozwalająca łączyć kilka komputerów w jeden lokalny klaster AI. Laptop z N1X może współpracować z mocniejszym desktopem, a nawet ze stacją DGX Spark. Zadania są rozdzielane między urządzenia, a użytkownik widzi to jako jedną wspólną przestrzeń obliczeniową. Czy przeciętny użytkownik będzie z tego korzystał? Raczej nie. Ale dla entuzjastów, twórców treści, programistów czy osób pracujących z modelami AI - to może być game changer. Zwłaszcza że nie wymaga to budowy serwerowni w piwnicy.

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RTX Spark dostępny będzie w dwóch odmianach

W przeciekach pojawia się kwota około 2000 dol. dla słabszego wariantu N1X. W Polsce taka wartość jest tylko punktem wyjścia. Po doliczeniu VAT‑u, lokalnych marż i tradycyjnego „efektu granicy”, realny przedział cenowy dla laptopów z N1X w naszym kraju będzie prawdopodobnie oscylował między 10 a 12 tys. zł.

To oczywiście szacunek, ale oparty na tym jak wygląda rynek. Wystarczy spojrzeć na obecne konstrukcje z Snapdragonem X Elite: modele wyceniane w Stanach Zjednoczonych na 999-1299 dol. w Polsce lądują w okolicach 6000-7000 zł. Sprzęt za 1999 dol. potrafi u nas kosztować 11-13 tys. zł. I nie ma żadnego powodu, by zakładać, że w przypadku Nvidii będzie inaczej.

Mocniejszy wariant N1X - ten z 20 rdzeniami CPU i GPU Blackwell z 6144 rdzeniami CUDA - najpewniej trafi do segmentu półprofesjonalnego. A to oznacza, że w Polsce jego cena może bez większego wysiłku przekroczyć 15 tys. zł, a w topowych konfiguracjach nawet dojść do pułapu 18-20 tys. Zwłaszcza jeśli producenci dorzucą do tego wyświetlacze OLED, większe akumulatory i bardziej prestiżowe obudowy. To nie będzie sprzęt dla mas. RTX Spark celuje w użytkowników, którzy potrzebują lokalnej mocy AI, a nie w osoby szukające laptopa do wszystkiego za cztery tysiące.

Sam Qualcomm to chyba jednak za mało, ale teraz z Nvidią Windowsowe komputery ARM64 mogą wreszcie wyjść z niszy. N1X wygląda na próbę stworzenia odpowiednika Apple serii M, ale w świecie otwartego ekosystemu, gdzie producenci mogą eksperymentować z formą, chłodzeniem, pamięcią i ceną. To podejście mniej hermetyczne, a jednocześnie ambitne.

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