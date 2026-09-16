Idziesz do Kauflanda i nie płacisz już kartą. Rusza nowa forma płatności
Sieć sklepów Kaufland niebawem wystartuje w Polsce z własną metodą płatności. Zakupy mają stać się jeszcze prostsze i szybsze, choć bez aplikacji jednak się nie obejdzie.
Kaufland już od 1 października 2026 r. zamierza wdrożyć rozwiązanie o nazwie K-Pay. To usługa pozwalająca na realizację płatności bezpośrednio z poziomu smartfona. Łączy się z dotychczasową funkcją K-Scan, która umożliwia skanowanie artykułów na bieżąco - podczas wkładania ich do koszyka.
Kaufland wprowadza nową metodę płatności K-Pay
Jestem wielkim fanem rozwiązań pokroju K-Scan, ponieważ dzięki temu nie trzeba wyciągać produktów na taśmę lub osobno skanować ich przy kasie samoobsługowej. Wszystkie produkty są skanowane na bieżąco za pomocą telefonu z zainstalowaną aplikacją Kaufland lub przy użyciu dedykowanego czytnika. Potem trzeba podejść do kasy i zapłacić np. kartą lub BLIK-iem.
Teraz - jak wynika z doniesień Wiadomości Handlowych - od 1 października użytkownicy aplikacji Kaufland będą mogli korzystać też z nowej metody płatności K-Pay. Wzmianka na temat rozwiązania pojawiła się w regulaminie programu lojalnościowego. Oprócz tego sieć sklepów ma wprowadzić zmiany w zakresie usługi K-Scan.
K-Pay działa już w niemieckich Kauflandach, a więc znamy zasadę działania tego rozwiązania. Użytkownik w pierwszej kolejności musi skonfigurować konto oraz dodać metodę płatności (np. kartę płatniczą), z której będzie korzystać K-Pay. Płatność ma odbywać się przy kasie - aplikacja wygeneruje kod Kaufland Card, który należy jedynie zeskanować.
K-Pay i K-Scan to najlepsi przyjaciele
Karta lojalnościowa jednocześnie pozwala skorzystać z aktywowanych kuponów. Kluczowym elementem całego procesu korzystania z nowej metody płatności realizowanej przez Kaufland jest połączenie nowego rozwiązania z funkcją K-Scan. Oznacza to, że aplikacja mobilna niemieckiej sieci sklepów nie będzie służyć tylko do prostego aktywowania kuponów, ale też do samego skanowania produktów wrzucanych do koszyka zakupowego, a następnie zapłacenia za nie.
Obecnie nie znamy szczegółów wdrożenia nowej funkcji w Polsce, ale powinniśmy się spodziewać, że znacząco ułatwi to codzienne zakupy w Kauflandzie. Rozwiązanie to przypomina mechanizm znany z Lidl Pay. Zresztą, od blisko roku pozwala przecież klientom skanować towary przy półkach za pomocą własnej usługi Scan & Go.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.