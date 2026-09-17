Zablokowałem sobie iPhone'a. iOS 27 ma poważny błąd

Niedawno Apple wydał dużą, tegoroczną aktualizację iOS 27. Już wcześniej korzystałem z niej w wersji beta, ale gdy wydano oficjalną wersję, natychmiast przeszedłem na stabilne oprogramowanie. Wystarczyło zaledwie kilka dni od premiery, by społeczność użytkowników Apple’a zdążyła odkryć poważny błąd w systemie, który pozwala zablokować większości funkcji telefonu za pomocą dwóch przeciągnięć palca.

Zablokowałem sobie iPhone'a dwoma przeciągnięciami palca po ekranie

Żaden system operacyjny nie jest wolny od błędów. Zwykle jednak usterki dotykają wąskiej grupy użytkowników lub ujawniają się w niszowych aplikacjach. Obecnie najwięcej problemów pojawia się w Windowsie 11, natomiast teraz na własnej skórze przekonałem się, że systemy Apple'a również mogą zawierać poważne usterki.

Gdy w sieci pojawiły się pierwsze doniesienia o rzekomym błędzie w iOS 27, za sprawą którego można w łatwy sposób częściowo zablokować sobie telefon. Stwierdziłem, że może być to kolejny twitterowy żart. Z czystej ciekawości postanowiłem go jednak przetestować. Niestety - tym razem internet nie kłamał.

Na górnej części ekranu widać niepoprawnie wyświetlający się ekran

Problem polega na tym, że po wykonaniu określonej, prostej sekwencji ruchów na ekranie można całkowicie zablokować sobie telefon. W rzeczywistości wygląda to tak, że nie jesteśmy w stanie wykonać żadnej czynności. iPhone z zainstalowanym iOS 27 niby reaguje na dotyk - wybrane ikony i elementy interfejsu wyświetlają animację po kliknięciu, ale w rzeczywistości nic się nie dzieje.

Systemowy bug ogranicza zatem możliwość otwierania jakichkolwiek aplikacji. Co najwyżej można rozwinąć ekran szybkich ustawień, ale przyciski takie jak włączenie Wi-Fi również nie działają. Smartfon można tradycyjnie odblokować - co ciekawe, sprawnie działa zarówno funkcja Face ID, jak i klawiatura do wpisywania kodu PIN. Po przytrzymaniu przycisku zasilania oraz zwiększania głośności standardowo wyświetla się suwak wyłączenia urządzenia, ale ten oczywiście nie reaguje.

Restart smartfona wystarczy, aby naprawić ten problem

Tak naprawdę, dopóki nie zrestartujemy telefonu, nie pozbędziemy się tego błędu. Do dyspozycji mamy zatem dwie opcje: wywołanie asystentki Siri i poproszenie o wyłączenie urządzenia albo uruchomienie wymuszonego restartu sekwencją przycisków zwiększania i zmniejszania głośności oraz przytrzymania przycisku zasilania. Osobiście skorzystałem z tego pierwszego sposobu i po restarcie wszystko wróciło do normy.

No dobra, ale jaka sekwencja powoduje zablokowanie urządzenia? Wystarczą dwa kroki:

przesunięcie palca w dół z lewej strony górnej części ekranu w celu wyświetlenia sekcji powiadomień;

przesunięcie palca w dół z prawej strony górnej części ekranu (menu szybkich ustawień), zanim ekran powiadomień całkowicie się wyświetli.

Osobiście jednak nie polecam tego robić na swoim iPhonie z zainstalowanym iOS 27. Błąd może spowodować niemałe problemy z przywróceniem urządzenia do normalnego działania. Chyba nikt nie chce sobie ograniczyć dostępu do telefonu, prawda?

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