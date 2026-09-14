iOS 27 dostępny do pobrania. Zajrzyj do ustawień iPhone'a

Po premierze iPhone’ów 18 Pro Apple zapowiedział, że iOS 27 zostanie udostępniony 14 września. Słowa dotrzymano - w ustawieniach swoich urządzeń możecie już znaleźć informacje o nowej aktualizacji. System jest dostępny na większości współczesnych iPhone'ów - wystarczy model z 2019 r. lub nowszy.

iOS 27 jest już dostępny - jak pobrać aktualizację?

Pobranie iOS 27 (oraz każdego innego systemu Apple’a) jest banalnie proste. Wystarczy wejść w ustawienia urządzenia i znaleźć zakładkę Uaktualnienia. W tym miejscu zobaczycie informację o dostępnej paczce do pobrania. Ta zajmuje kilka gigabajtów, więc zalecane jest połączenie z siecią Wi-Fi lub posiadanie dużej paczki internetu mobilnego 5G/LTE.

Co zrobić, jeśli w ustawieniach wciąż nie widać aktualizacji? Najczęściej wystarczy odświeżyć zakładkę Uaktualnienia, wykonując gest przeciągnięcia ekranu z góry w dół. Zwykłe wyłączenie i ponowne włączenie może tutaj nie wystarczyć.

iOS 27 dostępny nawet na 7-letnich iPhone'ach

Najnowszego iOS-a 27 zainstalujemy nawet na iPhone'ach 11 wydanych w 2019 r. Cała lista prezentuje się następująco:

iPhone 17e, 17, 17 Pro, 17 Pro Max;

iPhone Air;

iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max;

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max;

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max;

iPhone 13 mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max;

iPhone 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max;

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max;

iPhone SE 2. generacji (2020) i 3. generacji (2022).

iPhone’y 11 (Pro oraz Pro Max) to już siedmioletnie urządzenia, a więc długość wsparcia robi wrażenie. Najnowszy iOS 27 dla smartfonów wydanych w 2019 r. powinien być jednak ostatnią dużą aktualizacją. ale i tak przechodzi ona do historii jako najdłużej wspierany iPhone - przebijając dotychczasowego rekordzistę, iPhone’a 6s (6 lat wsparcia).

Dodam, że wydany rok przed iPhonem 11 iPhone XS nie dostał nawet aktualizacji do iOS-a 26, wydanej w ubiegłym roku. Oczywiście iOS 27 jest też dostępny na nowszych smartfonach Apple’a.

Poza iOS 27 Apple wydał też inne systemy

Oprócz wydania iOS-a 27 Apple udostępnia także pozostałe tegoroczne wersje systemów operacyjnych. Mowa o: macOS 27, watchOS 27, iPadOS 27, tvOS 27 oraz visionOS 27. Aby je pobrać, wystarczy zajrzeć do ustawień urządzeń i zakładki Uaktualnienia.

Największe nowości jednak nie trafią wraz z iOS 27 do Polski. Funkcja Siri AI nie będzie dostępna w UE dla iOS'a, iPadOS'a i watchOS'a. Rozwiązanie trafi jednak do macOS jeszcze w tym roku, ale wyłącznie w języku angielskim.

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