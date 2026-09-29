IKEA Multicooker wygląda świetnie. Zrobili całą serię do mikrokawalerki

Polacy często muszą mieszkać w małych mieszkaniach, gdzie każdy metr kwadratowy jest na wagę złota. Małe kuchnie z ograniczonym miejscem na jakikolwiek sprzęt to rzeczywistość wielu z nas. Jednak Ikea ma na to sposób: serię Tillreda. W tym zupełnie nowy multicooker, który mimo obsługi wielu funkcji wcale drogi nie jest.

Ikea ma nowy multicooker, który zmieści się wszędzie

Nowy multicooker Tillreda to propozycja stworzona dla tych, którzy nie mają zbyt dużo miejsca do gotowania posiłków, ale nie chcą ciągle żywić się gotowcami z Biedronki czy Lidla. Urządzenie jest stosunkowo nieduże - ma rozmiar typowego większego garnka - pojemność to 3,0 l. Wysokość to 21,6 cm, a średnica 25 cm.

Największym wyróżnikiem jest zastosowany ekran oraz prosty panel sterowania obejmujący cztery przyciski. W urządzeniu znajdziemy aż 14 zaprogramowanych trybów gotowania. Ikea podkreśla możliwość przyrządzania wielu rodzajów potraw. Sprzęt może służyć jako prosty ryżowar, ale też do gotowania warzyw na parze, zup, dań smażonych, jogurtów domowej roboty czy nawet mięs gotowanych na wolnym ogniu.

Panel sterowania pozwala na ustawienie czasu i temperatury, chociaż znacznie prościej będzie skorzystać z domyślnych trybów. W urządzeniu zastosowano też podziałkę w garnku zewnętrznym, która pozwala odmierzać pojemność od 0,5 do 2 l. Całość stoi na blacie na silikonowych nóżkach.

Najważniejsza jest tu jednak cena. Multicooker Tillreda od Ikei kosztuje tylko 399 zł. Wielofunkcyjny garnek, który zastępuje kilka sprzętów i naczyń, w tej cenie wygląda na naprawdę rozsądną opcję.

Są też inne urządzenia do małego mieszkania od Ikei

Tillreda to cała seria sprzętów Ikei. Obejmuje ona przede wszystkim bardziej kompaktowe i niedrogie urządzenia. Poza multicookerem do dyspozycji są:

przenośna płyta indukcyjna z dwoma strefami - 399 zł;

przenośna płyta indukcyjna z jedną strefą - 199 zł;

kuchenka mikrofalowa - 249 zł;

miniaturowa lodówka 43 l - 499 zł.

Szczerze powiedziawszy, nie są to jakieś kosmiczne ceny. Raczej takie bardziej atrakcyjne. Sam mieszkam w małym mieszkaniu i doceniam ofertę Ikei stworzoną dla małych apartamentów.

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