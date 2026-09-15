Monitory OLED tanie jak nigdy. Ten model kupisz za 1500 zł

Monitory OLED do niedawna kojarzyły się wyłącznie z urządzeniami z najwyższej półki. Zakup takiego wyświetlacza wiązał się z wydatkiem rzędu 3-6 tys. zł, a budżetowa czy średnia półka w tej kategorii po prostu nie istniała. Dziś jednak to się zmienia, bodzięki promocji marki iiyama matrycę OLED można mieć w monitorze za zaledwie 1500 zł.

Iiyama przecenia monitor OLED - rekordowa oferta

Firma iiyama uruchomiła promocję na swój najnowszy monitor OLED G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon. Sprzęt zadebiutował w lipcu w cenie 1999 zł, ale od 14 do 27 września będzie można go nabyć o 500 zł taniej - za 1499 zł.

To kwota, która do niedawna była absolutnie nieosiągalna w przypadku ekranów wykorzystujących tę technologię. W tej cenie co najwyżej mogliśmy nabyć klasyczny panel LCD z matrycą IPS lub VA. Jednak to właśnie OLED przoduje pod względem możliwości wyświetlanego obrazu.

Matryca znana większości z nas głównie ze smartfonów wyróżnia się przede wszystkim dwiema cechami: idealną czernią oraz rekordowo krótkim czasem reakcji. Wynika to bezpośrednio z konstrukcji panelu, w którym każdy piksel jest autonomicznym źródłem światła i może zostać całkowicie wygaszony.

Gdy na ekranie pojawia się czarna scena, odpowiednia sekcja pikseli po prostu się wyłącza. Daje to prawdziwą czerń i nieskończony kontrast. Piksele reagują natychmiastowo, dzięki czemu czas reakcji wynosi zaledwie 0,03 ms. Do tego dochodzi świetne, nasycone odwzorowanie barw.

SPRAWDŹ OFERTĘ Monitor iiyama OLED za 1499 zł x-kom

W monitorze G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon iiyama oferuje to wszystko w cenie 1499 zł. Urządzenie wyposażono w 27-calową matrycę WOLED 4. generacji o rozdzielczości QHD (2560 × 1440 pikseli) i odświeżaniu 280 Hz. Monitor wyświetla 1,07 mld kolorów, oferuje jasność na poziomie 335 nitów oraz matową powłokę zapobiegającą refleksom.

W urządzeniu znajdziemy też pełen zestaw portów: 2x HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB-C z DisplayPort i Power Delivery oraz dwa 5-watowe głośniki. Całość wygląda nowocześnie i minimalistycznie: na ramce nie widzimy żadnych logotypów, a podstawa nie krzyczy gamingiem.

Za 1500 zł nie znajdziesz lepszego monitora

W tej cenie próżno szukać alternatywy o zbliżonych możliwościach. Sam od kilku miesięcy korzystam z monitora OLED i nie wyobrażam sobie powrotu na LCD. Tyle że za jeden ekran zapłaciłem tyle, co za dwie propozycje iiyamy. Mógłbym mieć dwa pięknie wyglądające OLED-y.

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