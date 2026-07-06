iiyama zrobiła swój pierwszy monitor OLED. Teraz żałuję, że nie poczekałem

Matryce OLED zdominowały nasze telefony, telewizory i laptopy, a teraz powoli wchodzą do świata stacjonarnych komputerów osobistych. Kolejny znany producent monitorów, który ma w swojej ofercie jedne z najlepszych ekranów dla graczy, decyduje się na wejście w ten świat. Aż żałuję, że ostatnio kupiłem monitor OLED innej marki.

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iiyama wchodzi na rynek monitorów OLED – G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon

Monitor G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon to pierwsza propozycja marki iiyama bazująca na matrycy OLED z układem WOLED RGBW. Wykorzystuje panel 4. generacji, wyprodukowany przez markę LG, z czterema warstwami emisyjnymi i odseparowanymi emiterami światła czerwonego i zielonego. Dzięki temu zwiększono jasność i poprawiono wyświetlanie kolorów.

W urządzeniu zastosowano 27-calową matrycę OLED pracującą w rozdzielczości QHD (2560 × 1440 pikseli) oraz z częstotliwością odświeżania do 280 Hz. Czas reakcji piksela (GtG) to zaledwie 0,03 ms, więc na monitorze praktycznie nie uświadczymy efektu smużenia, nawet w bardziej dynamicznych scenach.

Zdecydowanie największą odczuwalną przewagą nad klasycznymi monitorami LCD są tu kolory. Matryce OLED działają w taki sposób, że są w stanie wygasić każdy pojedynczy piksel. Dzięki temu czerń na monitorach tego typu jest idealna. Panele bazujące na organicznych diodach elektroluminescencyjnych charakteryzują się też niemalże nieskończonym kontrastem – ten w nowym monitorze iiyama sięga 1 500 000:1.

Monitory z matrycami OLED zapewniają też prawdziwy HDR, dzięki czemu są w stanie wyświetlić bardzo jasne i ciemne elementy. Typowa jasność monitora iiyama G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon to 335 nitów, a w treściach HDR sięga nawet 1500 nitów w najjaśniejszych punktach. Monitor powinien sprawdzić się zarówno w zwykłym użytkowaniu, jak i bardziej wymagających grach e-sportowych, gdzie liczą się szybkość i precyzja.

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Producent chwali się, że układ pikseli WOLED najnowszej generacji – struktura subpikseli RGBW – ma zapewniać lepszą czytelność tekstu i ostrzejszy obraz niż starsze matryce WOLED. W urządzeniu postawiono też na pełny zestaw złączy: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C z funkcją ładowania 65 W. Wszystkie porty obsługują rozdzielczość QHD i odświeżanie 280 Hz z technologią VRR i ALLM.

Ile to kosztuje? Zaczynam żałować

Monitor iiyama G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon został wyceniony na 1999 zł. Jak na monitor z matrycą OLED, jest to naprawdę dobra cena. Do niedawna OLED-y kosztowały 4000 zł czy 5000 zł w przypadku paneli 27-calowych. Tutaj mamy cenę na poziomie 2000 zł i najnowszą matrycę. Teraz żałuję, że niedawno kupiłem monitor OLED. Kosztował 1000 zł więcej, a jego możliwości są bardzo zbliżone.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.