REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

iiyama zrobiła swój pierwszy monitor OLED. Teraz żałuję, że nie poczekałem

Firma iiyama weszła właśnie na rynek monitorów OLED. Wprowadziła swój pierwszy ekran z matrycą, na której wszystko wygląda niesamowicie. Nie przesadziła też z ceną, która jest zaskakująco dobra.

Albert Żurek
Dodaj do ulubionych w Google
iiyama OLED monitor
REKLAMA

Matryce OLED zdominowały nasze telefony, telewizory i laptopy, a teraz powoli wchodzą do świata stacjonarnych komputerów osobistych. Kolejny znany producent monitorów, który ma w swojej ofercie jedne z najlepszych ekranów dla graczy, decyduje się na wejście w ten świat. Aż żałuję, że ostatnio kupiłem monitor OLED innej marki.

REKLAMA

iiyama wchodzi na rynek monitorów OLED – G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon

Monitor G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon to pierwsza propozycja marki iiyama bazująca na matrycy OLED z układem WOLED RGBW. Wykorzystuje panel 4. generacji, wyprodukowany przez markę LG, z czterema warstwami emisyjnymi i odseparowanymi emiterami światła czerwonego i zielonego. Dzięki temu zwiększono jasność i poprawiono wyświetlanie kolorów.

W urządzeniu zastosowano 27-calową matrycę OLED pracującą w rozdzielczości QHD (2560 × 1440 pikseli) oraz z częstotliwością odświeżania do 280 Hz. Czas reakcji piksela (GtG) to zaledwie 0,03 ms, więc na monitorze praktycznie nie uświadczymy efektu smużenia, nawet w bardziej dynamicznych scenach.

Zdecydowanie największą odczuwalną przewagą nad klasycznymi monitorami LCD są tu kolory. Matryce OLED działają w taki sposób, że są w stanie wygasić każdy pojedynczy piksel. Dzięki temu czerń na monitorach tego typu jest idealna. Panele bazujące na organicznych diodach elektroluminescencyjnych charakteryzują się też niemalże nieskończonym kontrastem – ten w nowym monitorze iiyama sięga 1 500 000:1.

Monitory z matrycami OLED zapewniają też prawdziwy HDR, dzięki czemu są w stanie wyświetlić bardzo jasne i ciemne elementy. Typowa jasność monitora iiyama G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon to 335 nitów, a w treściach HDR sięga nawet 1500 nitów w najjaśniejszych punktach. Monitor powinien sprawdzić się zarówno w zwykłym użytkowaniu, jak i bardziej wymagających grach e-sportowych, gdzie liczą się szybkość i precyzja.

REKLAMA
SPRAWDŹ OFERTĘ
x-kom
Monitor iiyama OLED
x-kom

Producent chwali się, że układ pikseli WOLED najnowszej generacji – struktura subpikseli RGBW – ma zapewniać lepszą czytelność tekstu i ostrzejszy obraz niż starsze matryce WOLED. W urządzeniu postawiono też na pełny zestaw złączy: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C z funkcją ładowania 65 W. Wszystkie porty obsługują rozdzielczość QHD i odświeżanie 280 Hz z technologią VRR i ALLM.

Ile to kosztuje? Zaczynam żałować

Monitor iiyama G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon został wyceniony na 1999 zł. Jak na monitor z matrycą OLED, jest to naprawdę dobra cena. Do niedawna OLED-y kosztowały 4000 zł czy 5000 zł w przypadku paneli 27-calowych. Tutaj mamy cenę na poziomie 2000 zł i najnowszą matrycę. Teraz żałuję, że niedawno kupiłem monitor OLED. Kosztował 1000 zł więcej, a jego możliwości są bardzo zbliżone.

REKLAMA

Czytaj też:

REKLAMA
Albert Żurek
Redaktor

Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.

Tagi:
MonitoryOLED
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA