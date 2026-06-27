Rynek telewizorów premium zrobił się w ostatnich latach wyjątkowo ciekawy. Jeszcze niedawno wybór sprowadzał się do prostego „OLED albo LCD”, a dziś producenci serwują nam hybrydy, wariacje i eksperymenty, które potrafią wywrócić dotychczasowe podziały do góry nogami. Jednym z najgorętszych trendów jest LED RGB - nowa generacja podświetlania, która ma ambicję rzucić wyzwanie OLED‑om na ich własnym terenie. I choć marketingowe slogany brzmią jak zawsze zbyt pięknie, to technologia faktycznie ma w sobie coś, co warto rozłożyć na czynniki pierwsze. Zwłaszcza że pierwsze telewizory tego typu właśnie trafiły do obrotu w Polsce.

OLED wciąż jest królem kontrastu, ale LED RGB próbuje wejść do pałacu tylnymi drzwiami. Pytanie brzmi: czy to jest tylko ciekawostka dla entuzjastów, czy realna alternatywa dla osób, które chcą kupić telewizor premium na lata?

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OLED: technologia, która wciąż robi wrażenie

Samsung OLED S95F

OLED ma jedną przewagę, której nie da się podrobić żadnym sprytnym podświetleniem - każdy piksel świeci samodzielnie. To oznacza prawdziwą czerń, bez żadnego „podbicia”, bez poświaty, bez kombinowania. Jeśli piksel ma być czarny, po prostu się wyłącza. Efekt? Kontrast, który wciąż jest punktem odniesienia dla całej branży.

W praktyce oznacza to, że w filmach takich jak Blade Runner 2049 czy Dune sceny nocne wyglądają tak, jak powinny - bez szarego nalotu, bez prześwitów, bez „halo” wokół jasnych obiektów. OLED jest też mistrzem w odwzorowaniu barw, bo nie musi walczyć z warstwami filtrów i podświetleniem. Kolory są czyste, nasycone, a gradienty wyjątkowo gładkie.

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Oczywiście OLED ma swoje ograniczenia. Jasność wciąż jest niższa niż w topowych telewizorach LCD - nawet najnowsze panele potrafią osiągnąć w praktyce około 1300-1500 nitów w HDR, podczas gdy Mini‑LED-y potrafią wystrzelić do 3000 nitów. W bardzo jasnych salonach OLED może wyglądać mniej efektownie, szczególnie przy treściach SDR.

Do tego dochodzi temat wypaleń, który - choć w 2026 r. jest już mocno opanowany - nadal istnieje. Nie jest to problem dla większości użytkowników, ale jeśli ktoś ogląda TVN24 przez sześć godzin dziennie, to jednak warto mieć go z tyłu głowy.

LED RGB: LCD, które próbuje być OLED-em

Samsung Micro RGB

LED RGB to odpowiedź na ograniczenia klasycznych Mini‑LED‑ów. Zamiast białych diod podświetlających matrycę producenci stosują diody w trzech kolorach: czerwonym, zielonym i niebieskim. To niby drobna zmiana, ale w praktyce robi ogromną różnicę.

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Po pierwsze - precyzja. RGB pozwala sterować barwą światła już na poziomie podświetlenia, zanim trafi ono do filtrów matrycy. Dzięki temu telewizor może osiągać znacznie wyższą jasność bez efektu „wyprania” kolorów. W praktyce oznacza to, że sceny HDR potrafią wyglądać bardziej spektakularnie niż na OLED‑ach, szczególnie w treściach sportowych i grach.

Po drugie - czystość barw. Klasyczne Mini‑LED-y korzystają z białych diod, które przechodzą przez filtry, tracąc część informacji. RGB omija ten problem, bo każdy kolor jest generowany bezpośrednio. To trochę tak, jakby porównać światło z latarki do światła z projektora - niby oba świecą, ale jakość jest zupełnie inna.

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Klasyczne podświetlenie (po lewej) kontra Sony RGB. Na dole obraz referencyjny

Po trzecie - kontrola lokalnego wygaszania. LED RGB w połączeniu z zaawansowanym algorytmem potrafi minimalizować efekt halo, który był największą bolączką LCD. Nie znika on całkowicie, bo fizyki nie da się oszukać, ale w dobrych implementacjach jest już na tyle subtelny, że w normalnym użytkowaniu przestaje przeszkadzać.

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W praktyce LED RGB potrafi osiągać jasność rzędu 2500-3000 nitów, co robi ogromną różnicę w filmach HDR i grach. Jeśli ktoś gra w Cyberpunk 2077 albo Horizon Forbidden West, to efekt „wow” jest naprawdę mocny.

Gdzie LED RGB wygrywa z OLED-em?

Największa przewaga LED RGB to jasność. OLED-y są świetne w ciemnych pomieszczeniach, ale w jasnym salonie potrafią wyglądać mniej efektownie. LED RGB nie ma tego problemu - potrafi przebić światło dzienne i nadal zachować głębię kolorów.

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Sony Bravia 8 II (OLED)

Druga przewaga to brak ryzyka wypaleń. Jeśli ktoś ogląda dużo sportu, gra w gry z HUD‑em albo zostawia telewizor na jednym kanale przez dłuższy czas to LED RGB daje większy spokój ducha. Choć, mając na uwadze zaawansowanie paneli OLED, głównie ducha. Są już bardzo trwałe.

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Trzecia przewaga to cena. Telewizory LED RGB są zwykle tańsze od OLED‑ów o podobnej przekątnej. Nie jest to różnica gigantyczna, ale w segmencie 75–85 cali potrafi wynosić kilka tysięcy złotych.

Gdzie OLED wciąż jest nie do pobicia?

OLED wygrywa w ciemnym pomieszczeniu. Jeśli ktoś ogląda filmy wieczorem, przy zgaszonym świetle, to OLED daje obraz, którego LED RGB nie jest w stanie skopiować. Czerń jest absolutna, a kontrast nie wymaga żadnych sztuczek.

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OLED wygrywa też w subtelności. Gradienty, przejścia tonalne, detale w cieniach - wszystko wygląda bardziej naturalnie. LED RGB potrafi być spektakularny, ale czasem jest zbyt agresywny, zbyt „telewizyjny”, zbyt podkręcony.

Hisense UR9S RGB

No i kąty widzenia. OLED wciąż jest wzorem - można siedzieć z boku i obraz wygląda tak samo. LED RGB, choć lepszy niż klasyczne LCD, nadal nie dorównuje OLED‑owi.

Którą technologię wybrać?

Jeśli ktoś szuka telewizora do kina domowego, ogląda filmy wieczorami, ceni subtelność i naturalność - OLED nadal jest najlepszym wyborem. To technologia, która dojrzewała latami i wciąż jest królem w swoim segmencie.

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Samsung Micro RGB

Jeśli jednak telewizor ma stać w jasnym salonie, ma służyć do sportu, gier, treści HDR i codziennego oglądania - LED RGB jest realną alternatywą. W wielu scenariuszach wręcz lepszą. To nie jest już „LCD, ale trochę lepszy”. To jest LCD, które próbuje być OLED-em i w kilku aspektach faktycznie go dogania.

W praktyce wybór sprowadza się do stylu użytkowania. OLED jest jak świetny aparat fotograficzny - subtelny, precyzyjny, idealny w kontrolowanych warunkach. LED RGB jest jak sportowy samochód - szybki, jasny, efektowny i odporny na codzienne wyzwania.

Podsumowanie bez marketingowych fajerwerków

OLED wciąż jest technologią premium, która daje najbardziej kinowy obraz. LED RGB jest technologią premium, która daje najbardziej spektakularny obraz. Obie mają sens, obie są dopracowane, obie są przyszłością - tylko dla różnych użytkowników.

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Jeśli ktoś chce telewizor „do wszystkiego”, LED RGB jest bezpiecznym i bardzo mocnym wyborem. Jeśli ktoś chce telewizor „do filmów”, OLED nadal nie ma konkurencji.

A najlepsze w tym wszystkim jest to, że po latach stagnacji wreszcie mamy prawdziwą rywalizację. I to taką, która nie kończy się na marketingowych hasłach, tylko faktycznie przekłada się na jakość obrazu.

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Maciej Gajewski Redaktor Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.