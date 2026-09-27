Hotelowe gwiazdki po nowemu. Cztery gwiazdki znaczą coś innego niż wcześniej

Rezerwujesz czterogwiazdkowy hotel, wchodzisz do pokoju, a tam nie ma minibaru. Nie oznacza to, że obiekt dostał gwiazdki na wyrost. Od 15 września minibar przestał być bezwzględnym wymogiem w tej kategorii. Wystarczy, że hotel zapewni gościom całodobowy sklep samoobsługowy.

To tylko jedna z wielu zmian. Trzygwiazdkowy hotel może działać nocą bez człowieka siedzącego w recepcji, pokoje mogą być mniejsze niż dotychczasowe minimum, a butelka wody nie musi już czekać na biurku. Z drugiej strony Wi-Fi staje się obowiązkowe nawet w najniższych kategoriach. Polska po ponad 20 latach solidnie odkurzyła przepisy określające, co właściwie musi oferować hotel z określoną liczbą gwiazdek.

Cztery gwiazdki już nie gwarantują minibaru w pokoju

Najłatwiej zauważalna zmiana dotyczy hoteli czterogwiazdkowych. Do tej pory minibar albo lodówka należały do wyposażenia wymaganego w tej kategorii. Teraz hotel może z nich zrezygnować, jeśli na terenie obiektu działa przez całą dobę sklep samoobsługowy. Gość nadal ma więc mieć możliwość kupienia napoju o 2:00 w nocy, ale niekoniecznie wyciągnie go z lodówki stojącej pół metra od łóżka.

Podobnie jest z wodą. W hotelach trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych nie musi już czekać butelka w każdym pokoju. Hotel może zamiast tego zapewnić wodę butelkowaną albo filtrowaną w ogólnodostępnym miejscu na każdym piętrze. Zmienia się również pościel. Codzienna wymiana pozostaje wymogiem dla hoteli pięciogwiazdkowych. W pozostałych kategoriach objętych tym obowiązkiem wystarczy wymiana co 3 dni albo wcześniej, jeśli poprosi o to gość. Gwiazdki więc nie znikają. Zmienia się po prostu lista rzeczy, których można po nich oczekiwać.

Trzy gwiazdki i recepcja bez recepcjonisty

Jeszcze ciekawiej robi się przy hotelach trzygwiazdkowych. Dotychczas jednym z wymogów tej kategorii była całodobowa recepcja. Teraz przepisy dopuszczają zamiast niej całodobową możliwość samodzielnego zameldowania i wymeldowania. Hotel może więc zamknąć klasyczne stanowisko recepcyjne na noc, a spóźniony gość odbierze kartę lub kod dostępu z automatu albo przejdzie cały proces na ekranie.

Znika też obowiązek oferowania w trzygwiazdkowym hotelu room service przez co najmniej 18 godzin na dobę. To akurat zmiana, która dość dobrze pokazuje, skąd wzięła się cała nowelizacja. Przepisy przez lata bardzo szczegółowo mówiły hotelarzom, jakie rozwiązania mają stosować, nawet kiedy rynek dawno poszedł w inną stronę. Samoobsługowy check-in jeszcze niedawno nie zastępował recepcji, choć dla gościa przyjeżdżającego o północy efekt może być dokładnie ten sam. Teraz prawo zaczyna to uwzględniać.

Czterogwiazdkowy pokój może mieć 14,4 m kw.

Nie wszystkie zmiany dotyczą jednak samego wyposażenia. Nowe przepisy pozwalają hotelom zejść nawet o 10 proc. poniżej określonej w tabeli minimalnej powierzchni pokoju. Dla dwuosobowego pokoju w hotelu czterogwiazdkowym podstawowy wymóg nadal wynosi 16 m kw. Po zastosowaniu dopuszczalnego odstępstwa wystarczy jednak 14,4 m kw. W pięciogwiazdkowym hotelu zapisane 18 m kw. może oznaczać 16,2 m kw., a w trzygwiazdkowym 14 m kw. może spaść do 12,6 m kw.

Zmienił się również sposób liczenia samej powierzchni. Do metrażu można zaliczyć m.in. przedpokój, aneks barowy czy loggię. Sama liczba gwiazdek nadal mówi sporo o standardzie obiektu, ale nie daje już tak precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, jak duży będzie konkretny pokój. Jeżeli metraż ma znaczenie, lepiej po prostu sprawdzić go w opisie przed rezerwacją.

Znika faks, pojawia się WiFi

W nowych wymaganiach widać też dość zabawne spotkanie dwóch epok. Z przepisów wylatują rzeczy, które jeszcze do niedawna państwo uważało za element odpowiedniego standardu hotelu. Nie będzie już wymogu zapewniania faksu czy sprzedaży codziennej prasy. Z pokoi znika też obowiązek instalacji umożliwiającej odbiór radia.

Za to dostęp do internetu przez WiFi staje się wymagany we wszystkich hotelach i motelach, niezależnie od liczby gwiazdek. Internet ma być dostępny zarówno w pokojach, jak i w przestrzeniach wspólnych. Hotel ma też na życzenie gościa udostępnić zasilacz albo stację ładującą do urządzeń mobilnych.

Zmieniają się nawet zasady dotyczące płacenia. Obiekt może spełnić wymóg płatności bezgotówkowej nie tylko przez akceptację klasycznej karty, ale również przez płatności mobilne. Niewielka rzecz, ale dobrze pokazuje, ile czasu minęło od stworzenia poprzednich zasad. Rozporządzenie, które właśnie znowelizowano, pochodziło jeszcze z 2004 r.

W pokoju nie musi nawet stać klasyczna szafa

Urzędnicy poluzowali również część bardzo drobiazgowych wymagań. Zamiast klasycznej szafy albo wnęki garderobianej może być teraz inny mebel pełniący tę samą funkcję. Ponadto informacje dla gości nie muszą leżeć wydrukowane w pokoju – mogą być dostępne elektronicznie. W hotelach od 3 do 5 gwiazdek tradycyjny telefon w pokoju może zostać zastąpiony innym rozwiązaniem pozwalającym skontaktować się z personelem.

Nie trzeba też trzymać w każdym pokoju całego zestawu drobiazgów tylko dlatego, że tak nakazuje tabela. Przybory do szycia, materiały piśmiennicze czy zestaw do czyszczenia ubrania mogą być dostępne w recepcji albo wydawane na życzenie.

Gwiazdki nadal obowiązują. Trzeba tylko trochę inaczej je czytać

Zmiana przepisów nie oznacza, że czterogwiazdkowy hotel od teraz może oferować standard hostelu, a gwiazdki przestają cokolwiek znaczyć. Nadal obowiązują dziesiątki wymagań dotyczących wyposażenia, łazienek, gastronomii, obsługi czy infrastruktury. Państwo po prostu usunęło część bardzo szczegółowych obowiązków i w kilku miejscach pozwoliło osiągnąć ten sam efekt na inny sposób.

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Pamiętajmy, że polski rynek noclegowy szybko rośnie. Jak już wcześniej pisaliśmy, Polska notuje rekordowe wyniki w turystyce, a liczba noclegów wykupywanych przez zagranicznych gości mocno rośnie. W pierwszej połowie 2026 r. cudzoziemcy skorzystali u nas z ponad 9,3 mln noclegów. Nowe zasady obowiązują od 15 września, ale nie oznacza to, że każdego istniejącego hotelu dotyczą od razu w pełnym zakresie. Obiekty, które miały już przyznaną kategorię w dniu wejścia rozporządzenia w życie, dostały 6 miesięcy na dostosowanie. Termin mija 15 marca 2027 r.

*Źródło grafiki wprowadzającej: davidlee770924, pixabay, Canva Pro / Canva Pro

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