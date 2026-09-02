Telefony w GTA 6 to stare iPhone'y i Samsungi. Sprawdziłem, jakie to modele

Jednym z elementów, na które musiało zwrócić uwagę Rockstar Games, są smartfony w najnowszej części gangsterskiej serii. Akcja GTA 6 rozgrywa się we współczesnych czasach, a jedną z kluczowych części naszego życia są smartfony. Nie mogło ich zabraknąć, ale bohaterowie wcale nie lansują się najnowszymi modelami.

Smartfony w GTA 6 to nie najnowsze modele, a urządzenia sprzed kilku lat

W poprzedniej części, GTA 5 z 2013 r., główne postacie korzystały ze smartfona iFruit zainspirowanego iPhonem 4S z 2011 r. Po 13 latach od premiery gry można stwierdzić, że dziś byłby to już nieużywalny staroć. Pamiętajmy jednak, że gry z serii GTA odwzorowują określony czas i w erze Franklina czy Michaela to właśnie 4S był jednym z nowszych modeli.

W GTA 6 twórcy również postawią na obecne czasy, a więc ok. 2026 r. Oznacza to, że postacie powinny korzystać z dużo nowszych smartfonów. Na oficjalnych materiałach dostarczonych przez twórców - zrzutach ekranu i zwiastunach - widać jednak, że bohaterowie w nadchodzącej części niekoniecznie korzystają z najnowszych modeli.

Wystarczy spojrzeć na zrzut ekranu dostępny na stronie internetowej GTA 6, przedstawiający jedną z pobocznych postaci: Boobiego Ike'a. Mężczyzna trzyma w dłoni telefon. Przyglądając się mu bliżej, widać, że jest to model iFruit bazujący na iPhonie X lub iPhonie XS wydanych w latach 2017-2018.

Zwróćcie uwagę na pionową, podłużną wyspę na aparaty, wyposażoną w dwa obiektywy przedzielone lampą błyskową. Jedynym dziwnym elementem jest port audio na górnej części ramki, który nie był już obecny w tym modelu. Ostatnim iPhonem z gniazdem słuchawkowym był iPhone SE 1. generacji z 2016 r., będący odświeżeniem iPhone'a 5s.

Podobny sprzęt można zauważyć w dłoni głównej bohaterki, Lucii Caminos, gdzie również widać podłużną wyspę na aparaty. iPhone'y X oraz XS mają na karku 8-9 lat, więc mówimy o bardzo starych modelach.

Są też trochę nowsze modele

To jednak nie tak, że wszystkie postacie korzystają z prawie dziesięcioletnich smartfonów. W galerii zrzutów ekranu z GTA 6 znajdziemy też niezidentyfikowanego mężczyznę z karabinem w dłoni, który w drugiej ręce trzyma sprzęt przypominający Samsunga Galaxy A53. Wystarczy tylko spojrzeć na wyspę na aparaty z czterema modułami oraz niebieski kolor.

To jednak znacznie nowszy model, który miał premierę w 2022 r. jako rozsądna propozycja ze stajni Samsunga, kosztująca niespełna 2000 zł. Wygląda na to, że modele przedmiotów wykorzystywanych w grze i pokazywane we wczesnych zapowiedziach były tworzone w znacznych odstępach czasu. Pamiętajmy, że rozwój telefonów przebiega wyjątkowo szybko i każdego roku dostajemy nowe, coraz lepsze modele. Dlatego nawet 4-letni telefon można nazwać już starym.

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