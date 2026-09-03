GTA 6 ma oficjalny kontroler do PlayStation 5. Wygląda obłędnie

Aby zagrać w GTA 6, będziemy potrzebować konsol obecnej generacji: PlayStation 5 (Pro) lub Xboxa Series X|S. Sony pozwoli jeszcze bardziej wczuć się w klimat Vice City wraz z limitowaną edycją kontrolera DualSense w dwóch wariantach: czarnym i białym. Obie edycje wyglądają genialnie.

Specjalny kontroler do PlayStation 5 z motywem GTA 6

Sony podjęło współpracę z Rockstar Games i stworzyło limitowaną edycję kontrolera bezprzewodowego. Urządzenie będzie dostępne w dwóch wersjach:

czarna - Grand Theft Auto VI Black Limited Edition;

biała - Grand Theft Auto VI White Limited Edition.

Oba sprzęty nawiązują do klimatu GTA 6 oraz Vice City. Na kontrolerach znajdziemy detale z motywem palm wytłoczone bezpośrednio na urządzeniu - to nie są naklejki. Na dotykowym panelu widnieje oficjalny branding GTA 6 (rzymska liczba VI z motywem palm).

Limitowana edycja DualSense została wyposażona także w zmieniające kolory wykończenie, które ma nawiązywać do zachodzącego słońca Vice City oraz miejskich neonów - stąd niebiesko-fioletowy kolor na grafikach. Całość wygląda po prostu spektakularnie. Mnie bardziej przypadła do gustu biała wersja, w której kolory bardziej się wyróżniają.

Oba warianty kontrolera DualSense Grand Theft Auto VI Limited Edition niebawem trafią do sprzedaży. Sprzęt ma być dostępny w limitowanych liczbach na całym świecie: biała wersja będzie dostępna u sprzedawców detalicznych lub na stronie PlayStation Direct (niedostępnej w Polsce), a czarna u wybranych sprzedawców.

Regularna sprzedaż rozpocznie się w dniu premiery GTA 6: 19 listopada 2026 r., natomiast zamówienia będzie można składać już od następnego tygodnia: 10 września od godz. 10:00 czasu lokalnego. Obie limitowane wersje padów będą dostępne za 85 euro (ok. 370 zł). To znacznie więcej niż bazowe DualSense, które kosztują ok. 270 zł. Jednak mówimy o limitowanej wersji, która nigdy nie wróci.

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