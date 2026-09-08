GTA 6 na PC wcześniej niż zakładano. Stoi za tym głęboki kryzys

Premiera GTA 6 zaplanowana na 19 listopada obejmie wyłącznie konsole PlayStation 5 (Pro) oraz Xbox Series X|S. Choć producent nie ujawnił jeszcze, kiedy możemy spodziewać się wydania na komputery, z niedawnych doniesień dowiedzieliśmy się jednak nowych faktów. Kluczowy w tej kwestii okazuje się obecny kryzys rynkowy.

GTA 6 tarfi na PC szybciej, niż oczekiwano

GTA 5 na konsolach zadebiutowało we wrześniu 2013 r., natomiast premiera wersji na komputery odbyła się w kwietniu 2015 r. Oznacza to, że pecetowcy musieli czekać prawie dwa lata na pojawienie się pełnoprawnego portu najważniejszej gry ubiegłej dekady. W przypadku GTA 6 najwyraźniej nie będzie trzeba czekać aż tak długo.

Jak wynika z wypowiedzi Andy’ego Robinsona na kanale YouTube VGC, studio ma w planach wydać wersję na PC sprawniej. Oczywiście spodziewaliśmy się takiego scenariusza, ponieważ twórcy serii GTA zawsze dowozili port na komputery, jednak wcześniej brakowało bezpośredniego potwierdzenia.

Pracownik Rockstar zasugerował przy tym szybsze pojawienie się wersji na komputery osobiste:

Jest trochę szumu na ten temat. Być może wersja na PC pojawi się wcześniej, niż niektórzy mogliby się spodziewać, po prostu ze względu na wszystko, co się dzieje.

Nie ujawniano szczegółów, ale najwyraźniej chodzi o obecną sytuację na rynku elektroniki użytkowej. Efektem wysokiego zainteresowania sztuczną inteligencją jest ogromny popyt na pamięci, które są wyjątkowo drogie i windują ceny sprzętu konsumenckiego, takiego jak konsole.

Wystarczy tylko spojrzeć na ceny konsoli PS5 rok temu i dzisiaj - w identycznym okresie 2025 r. sprzęt kosztował w promocjach nawet 1600-1700 zł, dziś to kwestia wydatku na poziomie 2500 zł.

Druga sprawa to ogromna popularność GTA 6, która powoduje masowe wykupowanie konsol PlayStation 5 oraz PlayStation 5 Pro. Szczególnie za granicą widać, że sklepy mają problemy, a wyższa wersja PS5 Pro, która wcześniej nie była zbyt popularna, jest praktycznie wszędzie wyprzedana. W Polsce konsole są dostępne, ale w ogromnej cenie sięgającej 6000 zł, podczas gdy jeszcze w lipcu sprzęt można było nabyć za mniej niż 4000 zł.

Wydanie GTA 6 na PC na wczesnym etapie cyklu życia produkcji powinno napędzić sprzedaż najnowszej gry Rockstar Games.

Czytaj też:

Ładowanie...