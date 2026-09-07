Zaszczekała w Sejmie, teraz ma własną grę. GPT-6 Astra to piekielna machina

Nie minął nawet tydzień od premiery GPT-6 Astra - modelu, który OpenAI okrzyknęło "najbardziej inteligentnym i najlepiej dostosowanym do bezpiecznej pracy” w swojej historii - a internet już rzuca modelowi najcięższe wyzwania. Jednym z takich internautów jest Remigiusz Kinas, który postanowił sprawdzić, co Astra zrobi, jeśli zamiast standardowego zadania dostanie polecenie stworzenia gry na przenośną konsolę.

"Psy sejmu" to najnowsza gra spod ręki GPT-6 Astra

Na podstawie instrukcji podanych przez Remka Kinasa, GPT-6 Astra wygenerował grę zręcznościową w stylu retro "Psy sejmu". Jako tło "fabularne" gry służy sytuacja z 4 września, gdy podczas obrad sejmu rozległy się odgłosy szczekania. Według autora eksperymentu cały proces odbył się w jednym podejściu, bez jego ingerencji.

W "Psach sejmu" gracz wciela się w postać kobiety-blondynki (w domyśle posłanki Dominiki Chorosińskiej), a jego celem jest zbieranie głosów i diet. Gracz osiąga to poprzez zaszczekiwanie innych posłów, którzy w popłochu gubią koperty zawierające głosy, diety i inne przydatne podczas rozgrywki przedmioty.

Warstwa dźwiękowa również została podporządkowana sejmowemu klimatowi. W nagraniu słychać powtarzające się okrzyki takie jak "To nie moja poprawka", "Powołajmy komisję", "Kłamstwo" czy "Regulamin". Pojawiają się również standardowe sejmowe upomnienia w rodzaju

"Pani poseł, proszę zająć miejsca".

Sama fabuła gry jest inspirowana rzeczywistymi wydarzeniami z piątku 4 września. Podczas wystąpienia wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza na sali plenarnej Sejmu rozległy się odgłosy przypominające szczekanie. Według relacji polityków i nagrań opublikowanych w mediach odgłosy wydawała m.in. posłanka PiS Dominika Chorosińska. Zachowanie skomentowali później zarówno Kosiniak-Kamysz, jak i wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński, który przeprosił za incydent.

Kinas nie podzielił się szczegółowym procesem powstania gry, jednak zgodnie z jego przekazem nie podał on Astrze gotowego pomysłu na grę ani scenariusza. Model miał sam zdecydować, które wydarzenie polityczne będzie odpowiednim materiałem, a następnie przełożyć je na mechaniki i fabułę. Autor eksperymentu wykorzystał Astrę w trybie xhigh w Codexie.

"Psy sejmu" nie jest jedynym eksperymentem, który Kinas przeprowadza z nowym modelem. W odpowiedziach pod swoim wpisem ujawnił, że Astra pracuje również nad znacznie poważniejszym problemem biologicznym. Model ma obecnie szukać możliwych rozwiązań i hipotez dotyczących tego zagadnienia. Po nim w kolejce Kinas ma plan na zlecenie Astrze wygenerowania kolejnej gry, tym razem na bardziej zaawansowane konsole.

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