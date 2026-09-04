GPT-6 Astra oficjalnie. Model tak potężny, że OpenAI musiało go ograniczyć

OpenAI właśnie ogłosiło oficjalną premierę modelu GPT-6 Astra, który - zgodnie ze słowami firmy - ma być przełomowym krokiem w rozwoju jej systemów sztucznej inteligencji. Producent przedstawia Astrę jako najbardziej zaawansowany model, jaki dotąd szeroko wdrożył, wskazując na postępy w obsłudze komputera, programowaniu, nauce, matematyce, cyberbezpieczeństwie i zadaniach zawodowych.

OpenAI zaprezentowało GPT-6 Astra

OpenAI wiąże premierę Astry bezpośrednio z rozwojem AGI - silnej sztucznej inteligencji, czyli AI dorównującej ludzkiemu umysłowi umiejętnościami i możliwościami. Greg Brockman stwierdził podczas spotkania z dziennikarzami, że za kilka lat obecny moment może być uznawany za początek sztucznej inteligencji ogólnej, a jego zdaniem firma może już znajdować się w "erze AGI". Cokolwiek to znaczy - świat nauki nie opracował jeszcze jednej, spójnej definicji silnej sztucznej inteligencji.

Największą zmianą względem poprzedników ma być zdolność modelu do samodzielnego wykonywania wieloetapowych zadań na komputerze. Astra może wypełniać formularze, aktualizować dane w CRM, organizować kalendarz, prowadzić research, analizować dane naukowe, tworzyć strony internetowe i sprawdzać ich działanie. Potrafi również instalować oraz testować oprogramowanie i pomagać w rozwiązywaniu problemów widocznych na ekranie.

Istotną częścią premiery jest programowanie. OpenAI określa GPT-6 Astra jako swój najlepszy dotąd model do inżynierii oprogramowania. W benchmarku Terminal-Bench 4.0 uzyskał 57,9 proc., podczas gdy GPT-5.6 Sol osiągnął 37,3 proc. Astra otrzymała również nową funkcję w Codexie, która pozwala zachowywać i przeszukiwać informacje z wcześniejszych okien kontekstowych.

OpenAI deklaruje również wysokie wyniki w zakresie nauk ścisłyuch i matematyki. Astra osiągnęła 96 proc. w benchmarku GPQA Diamond, obejmującym pytania z biologii, chemii i fizyki, a także 98 proc. w FrontierMath Tier 4 i 99,9 proc. w ARC-AGI-3. Są to wyniki testów przedstawione przez producenta.

Największe kontrowersje dotyczą cyberbezpieczeństwa. OpenAI sklasyfikowało Astrę jako pierwszy model osiągający "Krytyczny" poziom możliwości cybernetycznych. Według firmy system potrafi znajdować wcześniej nieznane luki i opracowywać sposoby ich wykorzystania bez prowadzenia przez człowieka każdego kroku. W dodatkowych testach Astra odkryła dwie wcześniej nieznane luki typu zero-day.

Z tego powodu najbardziej zaawansowane funkcje modelu zostały ograniczone. Obecna wersja Astry może pomagać m.in. w przeglądzie kodu i przygotowywaniu poprawek, ale odmawia wykonywania bardziej zaawansowanych zadań, takich jak tworzenie luk proof-of-concept. OpenAI zapowiada stopniowe rozszerzanie dostępu do tych możliwości w ramach programu Daybreak.

Na początku GPT-6 Astra nie będzie dostępny dla wszystkich. OpenAI uruchamia model od ograniczonej grupy organizacji uczestniczących w programie Daybreak, a następnie w ciągu kolejnych dni rozszerzy dostęp na użytkowników płatnych planów ChatGPT Plus, Pro, Business i Enterprise. Astra trafi również do API OpenAI oraz usług Microsoft Azure i AWS Bedrock. OpenAI nie ogłosił planów na wprowadzenie Astry do planów ChatGPT Free i Go.

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