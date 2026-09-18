Google ma dość nudnych emotek. Płaskie buźki idą do kosza

Jedną z nowości Google’a w maju 2026 r. był zestaw emoji 3D określany jako Noto 3D. Rozwiązanie zastąpiło dotychczasowe emotki Google’a i zostało udostępnione w tegorocznych Pixelach 11. Przeglądarkowy gigant jednak nie zamierza pozostawiać tej nowości dla siebie i nowocześniejszy wygląd emotek zostanie rozszerzony o inne popularne urządzenia.

Nowe emotki 3D od Google’a staną się standardem w smartfonach z Androidem

Emotki to jedna z najczęściej wykorzystywanych funkcji w każdym telefonie. Mimo że są ustandaryzowane przez organizację Unicode Consortium (tak, aby na każdym urządzeniu po wysłaniu emotki każdy użytkownik widział ją jako element graficzny) pod względem kodu, znaczenia i definicji, każdy producent oprogramowania może zastosować swój własny wygląd.

Wystarczy spojrzeć na to, że emotki wyglądają trochę inaczej na iPhone’ach, Samsungu, innym smartfonie z Androidem czy też Windowsie. Google jest jednym z głównych producentów, którzy dostarczają własne emotki, z których korzysta mnóstwo smartfonowych firm. Dotychczas te były jednak bardzo płaskie i mogły się wielu osobom nie podobać.

Nowe podejście w postaci zestawu Noto 3D ma jednak to nieco zmienić. Emotki Google’a w tej stylistyce charakteryzują się większą liczbą szczegółów oraz wykończeniem 3D. Dotychczas tylko posiadacze tegorocznych Pixeli mogli oglądać te emotki, natomiast Google zapowiedział, że nowe emoji trafią także do smartfonów innych producentów.

Są one wdrażane w aplikacjach Google, systemie Android oraz na wybranych urządzeniach partnerów, w tym Nothing, Lenovo, Xiaomi, OPPO, OnePlus, realme, vivo, iQOO, HONOR, TECNO, Infinix, itel i Motorola - podaje Google.

Oznacza to, że większość największych producentów smartfonów zacznie korzystać z emotek 3D od Google’a. Na liście mamy oczywiście Xiaomi, Oppo, realme, Motorolę, Honora czy Vivo. Zestawienie obejmuje firmy, które wcześniej tworzyły własne wersje emotek. Obsługa nowego wyglądu powinna stawać się standardem po aktualizacji smartfonów do Androida 17 oraz w nadchodzących modelach.

Samsung ma swoje emotki i nie zamierza tego zmieniać

Na liście brakuje oczywiście Samsunga, który jest znany z tworzenia własnych rozwiązań, mimo że też bazuje na systemie Android w swojej nakładce One UI. Firma ma przecież własne emotki.

Nie wiemy jednak, jak będzie wyglądać kwestia obsługi rozwiązania dla starszych modeli. Zastosowanie nowych emotek mimo wszystko nie wymaga ogromnego uaktualnienia oprogramowania. Prosta aktualizacja usług Google oraz klawiatury producenta powinna wystarczyć. Oczekujemy, że w nadchodzących miesiącach Noto 3D stanie się standardem.

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