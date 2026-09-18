iPhone 18 Pro, AirPods 5 i Apple Watch 12 do kupienia w Polsce. Sprawdzam dostępność

Debiut tegorocznych urządzeń odbył się 9 września, natomiast przedsprzedaż uruchomiono kilka dni później, w sobotę 12 września. Nie musieliśmy zbyt długo czekać na regularną dostępność, ponieważ Apple zdecydował się na start sprzedaży w piątek 18 września. Do dyspozycji są dwa smartfony, zegarki w wielu wariantach oraz słuchawki w dwóch wersjach.

Apple rusza z regularną sprzedażą iPhone’a 18 Pro (Max)

Pierwsze egzemplarze powoli trafiają do właścicieli. Jednocześnie na półkach sklepowych powinny pojawiać się pojedyncze egzemplarze iPhone’ów. Ci, którzy nie złożyli przedpremierowego zamówienia, będą musieli rozpocząć poszukiwania na nowe modele.

Tak jak co roku zainteresowanie najnowszymi iPhone’ami jest naprawdę duże. iPhone 18 Pro Max wyprzedał się już w przedsprzedaży i większość ze sklepów nie ma na stanie wariantów wyposażonych w 256 czy 512 GB pamięci. Dostępne pozostają wyższe warianty, takie jak 1 TB czy 2 TB, które są bardzo drogie.

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Z informacji dostępnych w oficjalnym internetowym sklepie Apple’a wynika, że na iPhone’y 18 Pro Max w wersjach 256 GB wycenionych na 6799 zł trzeba będzie czekać 3-4 tygodnie.

Sprawa nieco lepiej wygląda w przypadku mniejszego iPhone’a 18 Pro startującego z ceną o 6299 zł, ponieważ ten charakteryzuje się lepszą dostępnością. Jeśli nie zamówiliśmy urządzenia w przedsprzedaży. Nie ma jednak co liczyć na możliwość odbioru dziś czy jutro - pierwsza pula już się najprawdopodobniej wyprzedała. Czarna i niebieska wersja tego modelu będzie dostępna po 24.09, czyli w następnym tygodniu. Pozostałe warianty: burgundowy i srebrny mają być dostępne w ciągu dwóch tygodni.

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Zainteresowanie smartfonami Apple’a jest ogromne, zresztą jak co roku.

AirPodsy 5 i Apple Watche 12 są dostępne od razu

Z kolei nowe AirPodsy 5 w dwóch wersjach oraz Apple Watche 12 w większości przypadków są dostępne od ręki. Oznacza to, że wybierając się do sklepu, sprzęty te będą najprawdopodobniej na miejscu. Jeśli dany elektromarket akurat nie będzie miał urządzenia, zawsze można zamówić je z natychmiastową dostawą dzisiaj lub jutro albo zamówić sprzęt do sklepu.

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W przypadku Apple Watchy 12 dotyczy to jednak bardziej podstawowych wersji z aluminiowymi obudowami i łącznością WiFi w obu wariantach: 42 i 46 mm. Na bardziej zaawansowane wersje wyposażone w łączność komórkową oraz obudowy z tytanu czy ceramiki najprawdopodobniej będzie trzeba poczekać nieco dłużej.

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