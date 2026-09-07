Wojsko wyjeżdża na polskie drogi. I ma bardzo ważny apel do Polaków

Jak informuje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, od 14 do 24 września 2026 r. na terenie województw lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego - a także na morzu i w przestrzeni powietrznej całego kraju - odbędą się ćwiczenia pod kryptonimem "Czarny Obrońca-26".

W związku z tym już od dziś, 7 września, na trasach pojawią się kolumny sprzętu wojskowego. "Przemieszczenie sprzętu jest jednym z elementów szkolenia" - zaznacza Dowództwo Generalne.

Przypomniano podstawowe zasady dla kierowców. Wyprzedzać można, ale...

Wyprzedzanie kolumn jest dozwolone, ale musi być wykonane "płynnie i bez przerwy". Nie wolno wjeżdżać pomiędzy pojazdy, należy zachować bezpieczny odstęp i stosować się do poleceń służb.

Dowództwo Generalne zwróciło się z apelem do wszystkich tych, którzy mogą znaleźć się na trasie przejazdu pojazdów.

Prosimy o niepublikowanie zdjęć, nagrań, lokalizacji ani tras przejazdu wojsk. Apelujemy o nieudostępnianie informacji w czasie rzeczywistym - podkreślono.

Teoretycznie do podobnych ćwiczeń powinniśmy już być przyzwyczajeni, ale niektórych wciąż może zaskakiwać nietypowy widok. Zamiast jednak dzielić się z innymi, że w okolicy coś się dzieje, telefon niech zostanie w kieszeni.

Swój podziw można wyrazić w inny sposób

Jeśli już chcemy jakoś zareagować, to wystarczy… pomachać. Tak przynajmniej sugeruje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

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Podczas ćwiczeń "Czarny Obrońca-26" głównym ćwiczącym będzie 11 Dywizja Kawalerii Pancernej. Wezmą w nich udział żołnierze Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej.

Zdjęcie główne: Grand Warszawski / Shutterstock

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