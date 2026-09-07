Wojsko wyjeżdża na polskie drogi. I ma bardzo ważny apel do Polaków
W najbliższych dniach będziemy mogli zaobserwować w Polsce wzmożony ruch wojsk. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych wyjaśnia, jaka reakcja jest właściwa.
Jak informuje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, od 14 do 24 września 2026 r. na terenie województw lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego - a także na morzu i w przestrzeni powietrznej całego kraju - odbędą się ćwiczenia pod kryptonimem "Czarny Obrońca-26".
W związku z tym już od dziś, 7 września, na trasach pojawią się kolumny sprzętu wojskowego. "Przemieszczenie sprzętu jest jednym z elementów szkolenia" - zaznacza Dowództwo Generalne.
Przypomniano podstawowe zasady dla kierowców. Wyprzedzać można, ale...
Wyprzedzanie kolumn jest dozwolone, ale musi być wykonane "płynnie i bez przerwy". Nie wolno wjeżdżać pomiędzy pojazdy, należy zachować bezpieczny odstęp i stosować się do poleceń służb.
Dowództwo Generalne zwróciło się z apelem do wszystkich tych, którzy mogą znaleźć się na trasie przejazdu pojazdów.
Prosimy o niepublikowanie zdjęć, nagrań, lokalizacji ani tras przejazdu wojsk. Apelujemy o nieudostępnianie informacji w czasie rzeczywistym - podkreślono.
Teoretycznie do podobnych ćwiczeń powinniśmy już być przyzwyczajeni, ale niektórych wciąż może zaskakiwać nietypowy widok. Zamiast jednak dzielić się z innymi, że w okolicy coś się dzieje, telefon niech zostanie w kieszeni.
Swój podziw można wyrazić w inny sposób
Jeśli już chcemy jakoś zareagować, to wystarczy… pomachać. Tak przynajmniej sugeruje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.
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Podczas ćwiczeń "Czarny Obrońca-26" głównym ćwiczącym będzie 11 Dywizja Kawalerii Pancernej. Wezmą w nich udział żołnierze Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej.
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