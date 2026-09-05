Kometa rodzi się na naszych oczach. Webb obserwuje przebudzenie 450P/LONEOS

450P/LONEOS przez większą część czasu przypomina niewielką, zamarzniętą bryłę krążącą daleko od Słońca. Teraz coraz wyraźniej otacza ją jednak chmura gazu i pyłu. Obserwacje Teleskopu Jamesa Webba i Gemini North pozwalają astronomom zajrzeć w wyjątkowo rzadki etap życia małego ciała Układu Słonecznego: moment, w którym centaur zaczyna zachowywać się jak aktywna kometa.

Wszystko zaczęło się od spotkania z Saturnem

450P/LONEOS należy do centaurów, czyli niewielkich lodowych obiektów poruszających się przede wszystkim pomiędzy orbitami Jowisza i Neptuna. Ich trajektorie nie są szczególnie stabilne, ponieważ regularne spotkania z wielkimi planetami mogą bardzo mocno zmieniać ich orbity.

W przypadku 450P kluczowe wydarzenie nastąpiło dokładnie w 1992 r. Obiekt przeszedł bardzo blisko Saturna, a grawitacja planety wyraźnie zmieniła jego tor ruchu i przesunęła go na orbitę, której najbliższy Słońcu punkt znajduje się znacznie bliżej Jowisza.

Dla niewielkiego lodowego świata oznaczało to zmianę warunków, w jakich spędza kolejne dziesięciolecia. Większa ilość promieniowania słonecznego zaczęła stopniowo ogrzewać powierzchnię i warstwy znajdujące się pod nią. To właśnie ten proces może dziś napędzać przebudzenie 450P.

Najpierw zobaczyli niemal nagie jądro

Zespół zaczął systematycznie szukać 450P za pomocą 8,1-metrowego teleskopu Gemini North już w 2019 r. Obiekt był wtedy tak słaby, a jego pozycja tak niepewna, że pierwsze próby zakończyły się niepowodzeniem. Dopiero w sierpniu 2022 r. udało się go ponownie odnaleźć i bardzo mocno poprawić znajomość jego orbity.

Te obserwacje dały prawdopodobnie jedne z najlepszych obrazów prawie nieaktywnego jądra 450P. Badacze oszacowali jego promień na zaledwie 1,8 km, z niepewnością około 0,5 km, więc mówimy o obiekcie naprawdę niewielkim w porównaniu z najbardziej znanymi kometami.

W kolejnych miesiącach sytuacja zaczęła się zmieniać. Gdy odległość od Słońca spadła z około 7,8 do 7,2 jednostki astronomicznej, wokół jądra zaczęła pojawiać się coraz wyraźniejsza koma, czyli rozrzedzona otoczka gazu i pyłu typowa dla aktywnych komet. Produkcja pyłu nadal była niewielka, ale rosła. Badacze szacują ją na około 4-8 kg na sekundę, a jasność i rozmiar komy zwiększały się wraz ze zbliżaniem obiektu do Słońca.

Teleskop Jamesa Webba przyjrzał się 450P 3 września 2023 r., kiedy obiekt znajdował się około 7,16 jednostki astronomicznej od Słońca. To ponad 1 mld km, czyli zdecydowanie za daleko, aby zwykła sublimacja wodnego lodu była wystarczająco intensywna do stworzenia obserwowanej aktywności.

Spektrograf NIRSpec pokazał jednak bardzo wyraźną obecność dwutlenku węgla. Tempo uwalniania CO2 oszacowano na około 7 x 10²⁴ cząsteczek na sekundę, podczas gdy emisji pary wodnej i tlenku węgla nie udało się bezpośrednio wykryć.

Przy tak niskiej temperaturze właśnie bardziej lotny CO2 może wydostawać się z jądra, porywać drobiny pyłu i tworzyć wokół obiektu komę jeszcze długo przed tym, zanim znaczącą rolę zacznie odgrywać woda. Webb zobaczył więc nie tylko rezultat aktywności. Pomógł wskazać gaz, który prawdopodobnie ją uruchamia.

Woda nadal tam jest, tylko po prostu nie ucieka w formie pary

Brak wykrytej pary wodnej nie oznacza, że 450P jest pozbawiony lodu. W widmie pojawiły się wyraźne cechy absorpcyjne wskazujące na obecność wodnego lodu w drobinach znajdujących się w komie.

Jeszcze ciekawszy okazał się delikatny sygnał przy długości fali około 3,1 mikrometra. Jest zgodny z obecnością lodu krystalicznego, czyli takiego, którego struktura została wcześniej przebudowana pod wpływem ogrzewania. Model najlepiej pasujący do danych zakłada stosunkowo duże ziarna pyłu o charakterystycznym rozmiarze około 5,9 mikrometra, w których lód stanowi około jednej trzeciej objętości.

Nie jest to bezpośrednie zdjęcie pojedynczych kryształów, lecz wynik modelowania widma, więc badacze traktują tę interpretację ostrożnie. Może ona jednak dobrze pasować do mechanizmu całego przebudzenia.

Lód zmienia strukturę i wypuszcza uwięziony gaz

W bardzo zimnych warunkach woda może występować jako lód amorficzny, w którym cząsteczki nie tworzą regularnej struktury krystalicznej. Taki materiał potrafi uwięzić w swoich porach bardziej lotne związki, m.in. dwutlenek węgla.

Gdy temperatura rośnie do około 140-60 K, amorficzny lód zaczyna przechodzić w bardziej uporządkowaną formę krystaliczną. Podczas tej przemiany uwięzione wcześniej gazy mogą zostać uwolnione i przedostać się przez porowate wnętrze jądra na powierzchnię.

Model termiczny 450P pokazuje, że właśnie taki proces pasuje do historii jego orbity i momentu, w którym zaczęła pojawiać się koma. Po spotkaniu z Saturnem obiekt dostał więcej energii słonecznej, ale reakcja nie musiała nastąpić natychmiast, ponieważ ciepło potrzebowało czasu, aby przeniknąć do głębszych warstw. W efekcie astronomowie mogą dziś oglądać konsekwencje zdarzenia, które wydarzyło się ponad 30 lat temu.

To nie są dosłownie pierwsze narodziny 450P jako komety

450P/LONEOS tak naprawdę już wcześniej wykazywał aktywność kometarną, a gdy odkryto go na przełomie 2003 i 2004 r., miał widoczną komę. Obiekt nosił początkowo oznaczenie P/2004 A1 (LONEOS), a później otrzymał numer okresowej komety 450P.

Nie obserwujemy więc pierwszej w historii chwili, w której absolutnie martwa bryła wypuściła pierwszy atom gazu. Badacze obserwują raczej bardzo wczesny etap długotrwałego procesu przechodzenia centaura w obiekt coraz bardziej przypominający kometę rodziny Jowisza.

To nadal jednak bardzo wyjątkowa sytuacja. W przypadku większości komet widzimy obiekt dopiero wtedy, kiedy ten proces zaszedł już bardzo daleko, a kolejne przejścia blisko Słońca wielokrotnie przetworzyły jego powierzchnię. Tutaj historię orbitalną znamy bardzo dobrze i potrafimy powiązać zmianę aktywności z konkretnym spotkaniem planetarnym.

Centaur jest brakującym ogniwem między Pasem Kuipera a kometami

Centaury są dla astronomów szczególnie interesujące właśnie dlatego, że reprezentują etap pośredni. Wiele z nich prawdopodobnie pochodzi z dalszych rejonów Układu Słonecznego, a kolejne spotkania z wielkimi planetami stopniowo przesuwają je w kierunku orbit typowych dla komet krótkookresowych.

Na Spider’s Web opisywaliśmy już podobną historię centaura P/2019 LD2, którego trajektoria również może w przyszłości zmienić go w pełnoprawną kometę rodziny Jowisza. Wtedy problem polegał jednak na tym, że na cały proces trzeba będzie czekać dziesięciolecia.

450P daje bardziej bezpośredni przykład. Orbita zmieniła się niedawno w skali astronomicznej, a wzrost aktywności udało się uchwycić w ciągu kilku lat kolejnych obserwacji. Tylko około 15 proc. znanych centaurów wykazuje okresy widocznej aktywności. Dzięki Webbowi można teraz nie tylko zobaczyć otoczkę pyłu, ale również określić skład gazu odpowiadającego za jej powstawanie.

Jedna planeta może całkowicie przepisać przyszłość komety

Historia 450P pokazuje przy okazji, jak bardzo chaotyczne potrafi być życie niewielkich ciał Układu Słonecznego. Przez ogromną część swojej historii obiekt może krążyć daleko od Słońca i pozostawać praktycznie zamrożony, aż jedno bliskie spotkanie z planetą zmieni jego orbitę o miliony kilometrów.

Saturn wykonał taki ruch w 1992 r. W lipcu 2026 r. 450P miał z kolei kolejne stosunkowo bliskie spotkanie, tym razem z Jowiszem, które według modeli powinno ustabilizować jego obecną orbitę na około 200 lat.

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Najbliżej Słońca 450P znajdzie się ponownie w 2027 r., więc ilość otrzymywanej energii nadal będzie rosła. To daje astronomom możliwość dalszego sprawdzania, czy emisja CO2 będzie się zwiększać, jak zmieni się produkcja pyłu i kiedy do gry mocniej wejdą kolejne lotne substancje. Obserwujemy więc nie pojedynczy rozbłysk, lecz cały proces.

*Źródło grafiki wprowadzającej: AI / Canva Pro

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