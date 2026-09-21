Duża zmiana w systemie kaucyjnym w Biedronce. Wchodzi od dziś

Dotychczasowy system kaucyjny miał jedną dużą wadę: krótki czas ważności kuponu uzyskanego po oddaniu butelek. Rząd dotychczas nie zastosował sztywnego terminu i mimo że obecnie trwają prace w tej kwestii, sklepy ustalały własne, czasami krótkie - miesięczne terminy. Biedronka jednak chce być lepsza niż większość konkurencji i wydłuża ważność bonów do 120 dni.

Było 30 dni, jest 120 dni - Biedronka wydłuża czas na odebranie kaucji

System kaucyjny nie nakłada konkretnego czasu na oddanie butelek kaucyjnych. Tak naprawdę możemy je oddać, kiedy tylko chcemy. Problem jest jednak wtedy, gdy zwrócimy już opakowania. Zdecydowanie najczęściej nie otrzymujemy środków bezpośrednio na kartę. Znacznie bardziej powszechne jest rozwiązanie zakładające wydrukowanie kuponu, dzięki któremu możemy odebrać środki do ręki lub wykorzystać je podczas zakupów.

Wtedy musimy dostosować się do regulaminu sklepu i mamy określony czas. Biedronka jednak nieco ulepsza tę kwestię i od poniedziałku, 21 września, wydłuża ważność voucherów kaucyjnych wydawanych za zwrot opakowań. Sieć chwali się, że ta decyzja oznacza najdłuższy okres ważności pośród innych sklepów z określonym terminem na rynku.

Biedronka przegoniła swojego głównego konkurenta - Lidla - który od 1 października wydłuża ważność bonu z 30 do 100 dni. Inne sklepy często dają 90 lub 60 dni na wykorzystanie vouchera, jednak są też takie sieci (np. Dino czy Auchan), które oferują bezterminowe podejście - kupon jedynie musi pozostać czytelny.

Wydłużenie okresu ważności bonu dotyczy wszystkich blisko 3900 butelkomatów Biedronki dostępnych na terenie całego kraju. Oczywiście kupon uzyskany w jednym sklepie sieci może zostać wykorzystany w dowolnym oddziale. Takie rozwiązanie to przede wszystkim wygoda. Nie ma potrzeby i presji wykorzystania środków uzyskanych za oddane butelki. Cztery miesiące to naprawdę sporo czasu. Pozwala to np. skumulować kupony i wykorzystać je jednocześnie po dłuższym czasie.

Lidl wydłuży ważność bonów 1 października

Dla przypomnienia warto dodać, że największy konkurent Biedronki w postaci Lidla postanowił wydłużyć czas na wykorzystanie kuponu kaucyjnego od 1 października do 100 dni. Dzięki temu w dwóch najpopularniejszych sieciach sklepów w Polsce nie trzeba będzie spieszyć się z wykorzystaniem bonów. Czekamy jeszcze na wydłużenie ważności kuponów przez Żabkę, która obecnie daje 30 dni na wykorzystanie zwróconej kaucji w automacie.

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