Awaria w mBanku. Ogromne problemy z logowaniem i aplikacją

Problemy z działaniem systemów odnotowano przed godz. 11:00. Klienci zaczęli zauważać trudności z funkcjonowaniem oprogramowania, objawiające się na różne sposoby. Niektórzy nie mogą w ogóle zalogować się do aplikacji, a ci, którzy już to zrobią, nie mogą skorzystać z jej funkcji. Serwis bankowości internetowej również nie działa.

Duża awaria w mBanku. Aplikacja i strona

W serwisie Downdetector widać skalę problemu: do godz. 11:00 użytkownicy wykonali aż 1700 zgłoszeń i liczba cały czas rośnie. Największa część problemów dotyczy bankowości internetowej (42 proc.), potem bankowości mobilnej (30 proc.), a pozostałe to utrudnienia z logowaniem online (16 proc.).

Na Facebooku pod najnowszym postem mBank Polska również znajdziemy mnóstwo komentarzy informujących o problemie. Większość osób narzeka na działanie aplikacji. Niektórym oprogramowanie w ogóle nie działa, a pozostali mają problemy z działaniem funkcji aplikacji, takich jak historia transakcji czy płatności BLIK. W wielu przypadkach program nie pokazuje nic.

Gorzej jest z serwisem bankowości internetowej. Klienci mBanku twierdzą, że w ogóle nie mogą się do niego zalogować. Oznacza to, że użytkownicy nie są w stanie wykonywać niektórych operacji związanych z pieniędzmi.

Na czas pisania artykułu bank nie odniósł się do sprawy - nie opublikował żadnego komunikatu informującego o awarii. Nie potwierdził też, które usługi działają bez problemu. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak czekać na rozwiązanie problemów.

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