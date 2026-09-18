Odpalasz Androida, a tu wszystko szklane. To się pozmieniało

Dwaj duzi producenci smartfonów z Chin: Oppo oraz Honor pokazali swoje najnowsze wersje nakładek, które bazują na Androidzie 17. W systemach największe zmiany mają dotyczyć wyglądu oraz oczywiście sztucznej inteligencji.

Oppo pokazuje ColorOS 17 - trafi do Oppo, realme i OnePlusa

Oppo, odpowiedzialne za rozwój nakładki ColorOS, wchodzi z nową wersją oprogramowania, która będzie dominować na wielu smartfonach, takich jak Oppo, realme czy OnePlus (który ostatnio oficjalnie wyszedł z Europy, ale wciąż wspiera istniejące modele). W tej wersji ważną zmianą jest technologia Fluid Design, która ma stawiać na spójność animacji z efektami wizualnymi i dotykiem w całym systemie.

Zastosowano też dwa inne silniki: Aurora, który odpowiada za renderowanie oraz Tidal, który ma wspierać działanie oprogramowania. Rozwiązanie optymalizuje wykorzystanie zasobów pamięciowych, a co za tym idzie – zapewnia szybsze ładowanie się treści w aplikacjach oraz bardziej inteligentne zamrażanie aplikacji w tle.

Ważnym ulepszeniem mają być też funkcje sztucznej inteligencji z nowym edytorem zdjęć AI pozwalającym na usuwanie obiektów, zmianę kolorów czy ograniczanie rozmycia w ruchu. Podobnie usprawniono też notatki AI i inne komponenty.

System zostanie udostępniony dla większości nowoczesnych modeli, takich jak Oppo Find X9 Ultra, X9 Pro, X9, Reno 16, Reno 15 czy Reno 14.

Honor z kolei wypuszcza MagicOS 11 ze szklaną stylistyką

Honor również ogłosił wprowadzenie nowego systemu - MagicOS 11, bazującego na Androidzie 17. System przede wszystkim zmienia podejście do wyglądu interfejsu i implementuje przezroczystość znaną posiadaczom iPhone’ów z iOS-a 26 i 27 wprowadzoną wraz z Liquid Glass. Producent połączył nowy wygląd z autorskimi architekturami wyświetlania interfejsu i optymalizacji sprzętu.

Mimo zastosowania bardziej zaawansowanego wyglądu nowy system ma oferować 20 proc. szybsze animacje. MagicOS 11 również przynosi zaktualizowane ikony, elementy menu użytkownika czy opcję dostosowania kolorów ikon na ekranie głównym.

Dużym krokiem naprzód ma być technologia Storage Space 2.0, która ma kompresować przechowywane na urządzeniu dane. Honor uważa, że rozwiązanie jest w stanie zaoszczędzić nawet 60 GB w pamięci telefonu. Nie zabrakło też ulepszeń pod kątem udostępniania plików między urządzeniami z ekosystemu Apple oraz innymi popularnymi smartfonami: Xiaomi, Oppo czy Vivo.

Aktualizacja powinna zostać udostępniona w niedalekiej przyszłości dla nowszych modeli.

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