Kultowy program do edycji filmów trafia na Androida. W dodatku za darmo
Jeden z najpopularniejszych programów do edytowania filmów w historii wreszcie trafił na Androida. Najlepsze jest to, że można go pobrać całkowicie za darmo.
Adobe Premiere to kultowy program producenta odpowiedzialnego m.in. za Photoshopa, który do niedawna był dostępny głównie na komputerach i laptopach. Dziś tworzenie filmów nie jest zarezerwowane wyłącznie dla profesjonalistów i nawet amator jest w stanie skleić coś naprawdę dobrego. Po tym, jak w ubiegłym roku Premiere trafił na iPhone’y, teraz został udostępniony na Androida.
Adobe Premiere trafia na Androida za darmo
Adobe kontynuuje wprowadzanie swoich aplikacji na telefony i po tym, jak w ubiegłym roku Photoshop został udostępniony na Androida i iOS, tym razem przychodzi czas na Adobe Premiere. Oprogramowanie jest zupełnie darmowe do pobrania w Google Play. Mimo że jest dostępne od ok. doby, zostało ściągnięte ponad 100 tys. razy.
Oczywiście aplikacja została w pełni dostosowana z myślą o mniejszych, ok. 6-7-calowych wyświetlaczach smartfonów. Twórcy twierdzą, że nowa wersja Adobe Premiere oferuje intuicyjny interfejs oraz możliwości zaawansowanej edycji wideo. Dużą zaletą ma być prostota rozwiązania, w którym każdy powinien poradzić sobie z podstawową obsługą oprogramowania.
Adobe podkreśla, że w aplikacji na Androidzie znajdziemy kilka istotnych funkcji:
- zarządzanie wielotorową osią czasu pozwalającą na nakładanie na siebie wideo, muzyki, tekstu, efektów i innych elementów;
- obsługa Enhance Audio, dzięki której będzie można ograniczyć niechciane dźwięki z tła, poprawiając czystość wypowiedzi jednym kliknięciem;
- edycja z dokładnością do klatki dla precyzyjnej kontroli nad każdym cięciem, ułatwiająca np. dopasowanie filmu do rytmu muzyki;
- edycja i obsługa generatywnych funkcji sztucznej inteligencji: Generative Fill, Image-to-Video i Generate Sound Effects.
Adobe Premiere w wersji na Androida pozwala na edytowanie i eksportowanie filmów w rozdzielczości do 4K. Co istotne, w programie nie doświadczymy reklam czy znaków wodnych.
Z czasem twórcy mają wprowadzić kolejne funkcje, takie jak ulepszone napisy, klatki kluczowe, kadrowanie, wykrywanie rytmu czy możliwość kontynuowania edycji w Premiere na komputerze. Do działania aplikacji nie potrzeba nawet potężnego sprzętu. Wystarczy smartfon z Androidem 13, wyposażony w co najmniej 5 GB pamięci operacyjnej. Zdecydowana większość dzisiejszych modeli oferuje co najmniej 6 GB.
Adobe Premiere na Androida jest już dostępny do pobrania ze sklepu Google Play.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.