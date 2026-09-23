Kultowy program do edycji filmów trafia na Androida. W dodatku za darmo

Adobe Premiere to kultowy program producenta odpowiedzialnego m.in. za Photoshopa, który do niedawna był dostępny głównie na komputerach i laptopach. Dziś tworzenie filmów nie jest zarezerwowane wyłącznie dla profesjonalistów i nawet amator jest w stanie skleić coś naprawdę dobrego. Po tym, jak w ubiegłym roku Premiere trafił na iPhone’y, teraz został udostępniony na Androida.

Adobe Premiere trafia na Androida za darmo

Adobe kontynuuje wprowadzanie swoich aplikacji na telefony i po tym, jak w ubiegłym roku Photoshop został udostępniony na Androida i iOS, tym razem przychodzi czas na Adobe Premiere. Oprogramowanie jest zupełnie darmowe do pobrania w Google Play. Mimo że jest dostępne od ok. doby, zostało ściągnięte ponad 100 tys. razy.

Oczywiście aplikacja została w pełni dostosowana z myślą o mniejszych, ok. 6-7-calowych wyświetlaczach smartfonów. Twórcy twierdzą, że nowa wersja Adobe Premiere oferuje intuicyjny interfejs oraz możliwości zaawansowanej edycji wideo. Dużą zaletą ma być prostota rozwiązania, w którym każdy powinien poradzić sobie z podstawową obsługą oprogramowania.

Adobe podkreśla, że w aplikacji na Androidzie znajdziemy kilka istotnych funkcji:

zarządzanie wielotorową osią czasu pozwalającą na nakładanie na siebie wideo, muzyki, tekstu, efektów i innych elementów;

obsługa Enhance Audio, dzięki której będzie można ograniczyć niechciane dźwięki z tła, poprawiając czystość wypowiedzi jednym kliknięciem;

edycja z dokładnością do klatki dla precyzyjnej kontroli nad każdym cięciem, ułatwiająca np. dopasowanie filmu do rytmu muzyki;

edycja i obsługa generatywnych funkcji sztucznej inteligencji: Generative Fill, Image-to-Video i Generate Sound Effects.

Adobe Premiere w wersji na Androida pozwala na edytowanie i eksportowanie filmów w rozdzielczości do 4K. Co istotne, w programie nie doświadczymy reklam czy znaków wodnych.

Z czasem twórcy mają wprowadzić kolejne funkcje, takie jak ulepszone napisy, klatki kluczowe, kadrowanie, wykrywanie rytmu czy możliwość kontynuowania edycji w Premiere na komputerze. Do działania aplikacji nie potrzeba nawet potężnego sprzętu. Wystarczy smartfon z Androidem 13, wyposażony w co najmniej 5 GB pamięci operacyjnej. Zdecydowana większość dzisiejszych modeli oferuje co najmniej 6 GB.

Adobe Premiere na Androida jest już dostępny do pobrania ze sklepu Google Play.

Czytaj też:

Ładowanie...