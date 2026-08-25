Cesarz Zuckerberg kupuje gotycki zamek. Gilotyna sama otwiera się w kieszeni

Meta ma w Irlandii swoje europejskie centrum dowodzenia, a Mark Zuckerberg - jak się okazuje - właśnie dorobił się tam również prywatnej bazy wypadowej. Właściciel Facebooka i Instagrama kupił Strancally Castle, monumentalną, XIX-wieczną rezydencję w hrabstwie Waterford, wraz z otaczającym ją 180-hektarowym terenem. Cena oficjalnie nie jest znana, ale irlandzkie media zgodnie szacują ją na 20-30 mln euro, czyli równowartość ok. 85-130 mln zł.

Gotycki kolos nad Blackwater

Strancally Castle to rezydencja, która powstała około 1830 r., zaprojektowana przez architektów Jamesa i George’a Richarda Painów - tych samych, którzy odpowiadają za Dromoland Castle czy Blackrock Castle. Budynek jest ogromny: około 16 tys. stóp kwadratowych, czyli mniej więcej 1486 m², rozłożonych na trzy piętra. W środku znajduje się 11 sypialni, biblioteka, duże salony, a także cztery wieżowe apartamenty. Według irlandzkich źródeł (cytowane przez Guardiana The Houses of Ireland) aby przejść z kuchni do jadalni trzeba wykonać „energiczny spacer trwający cztery i pół minuty”.

Strancally Castle

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Posiadłość obejmuje 178 hektarów ziemi nad rzeką Blackwater. To tereny z ogrodami projektowanymi na wzór XIX-wiecznych majątków, z dodatkowymi budowlami, ozdobną wieżą, nabrzeżem i rozległymi ścieżkami. Całość była gruntownie odrestaurowana w latach 2000-2003, później dodano basen, a w 2025 r. - spa. Mimo modernizacji zachowano historyczny charakter budynku.

Poprzedni właściciele - Michael i Giancarla Alen‑Buckley - mieszkali tam 25 lat i przeprowadzili pełną renowację. W pożegnalnym oświadczeniu podkreślili, że cieszą się, iż nowi właściciele „będą kontynuować inwestowanie w utrzymanie i rozwój posiadłości w sposób zrównoważony”.

Dlaczego akurat Irlandia?

Meta od lat ma w Dublinie swoją europejską siedzibę, zatrudniając około 1500 pracowników. Strancally Castle znajduje się około dwóch godzin jazdy od biur firmy. Według rzecznika Zuckerberga posiadłość ma służyć jako prywatna baza rodzinna podczas wizyt w Irlandii, a nie jako miejsce stałego zamieszkania.

Warto też zauważyć, że bieżący rok jest dla Zuckerberga wyjątkowo „nieruchomościowy”. Oprócz irlandzkiego zamku kupił również dom w Miami za 170 mln dol., w sąsiedztwie Jeffa Bezosa. Trend jest jasny: najbogatsi technologiczni magnaci dywersyfikują swoje posiadłości poza Kalifornią, m.in. w obliczu dyskusji o nowych podatkach dla najzamożniejszych.

Trochę „Sukcesja”, trochę „Black Mirror”, trochę „Downton Abbey”

Z jednej strony: prywatność, prestiż, historia. Z drugiej: praktyczny aspekt - bliskość europejskiej centrali Meta. A z trzeciej: PR-owy przekaz o „dbaniu o dziedzictwo”, który zawsze brzmi lepiej niż „kupiłem sobie zamek, bo mogę”.

Warto jednak zauważyć, że Strancally Castle kosztował Zuckerberga około 10 proc. wartości jego 118-metrowego superjachtu. W tym kontekście zamek przestaje być ekstrawagancją, a staje się - paradoksalnie - rozsądną inwestycją. Tymczasem jak tam, drogi czytelniku, czy w tym miesiącu wystarczy na wszystkie rachunki i zobowiązania?

*Ilustracja otwierająca wygenerowana za pomocą AI. Bazuje na: Strancally Castle autorstwa F. G. Bruce

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