Xbox i Ikea robią meble dla graczy. Będzie jakościowo, jest wideo

Szwedzki gigant meblowy nigdy wcześniej nie robił niczego wspólnie z producentem konsol. Co prawda Ikea ma już doświadczenie w segmencie gamingowym - kilka lat temu stworzyła linię z Asus ROG, w której znalazły się m.in. biurka, fotele i akcesoria dla PC-towców - ale Xbox to zupełnie inny kaliber. To pierwsza współpraca z marką konsolową, a więc projekt, który ma szansę trafić do znacznie szerszej grupy odbiorców.

Poduszko-D-Pad i analogomebel

Oficjalna premiera kolekcji odbędzie się dopiero 26 sierpnia na Gamescomie w Kolonii, Ikea na razie pokazała teaser na wideo. Pokazano w nim dekoracyjną poduszkę w kształcie D-Pada oraz mebel stylizowany na gigantyczny analog z kontrolera Xboxa. Wygląda to trochę jak crossover między gamingiem a pop-artem - i trudno powiedzieć, czy to faktycznie finalne produkty, czy jedynie koncepcyjne wizualizacje.

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Nie znamy jeszcze cen, pełnej listy produktów ani daty wejścia do sklepów. Ikea i Xbox trzymają te informacje w tajemnicy, co podkręca atmosferę przed Gamescomem.

Co właściwie szykują? Na razie wszystko jest możliwe

Ikea pokazała teaser, ale nie zdradziła w sumie, czy chodzi o meble, akcesoria, dekoracje, czy może o jakąś kampanię marketingową. W grę wchodzi wszystko - od foteli i biurek, przez modułowe systemy do organizacji kabli, aż po bardziej lifestyle’owe dodatki. Na tym etapie każda interpretacja jest spekulacją.

Warto jednak zauważyć, że Xbox od kilku lat intensywnie poszerza swoje portfolio współprac. W tym roku marka łączyła siły m.in. z McDonald’s, Fantą czy WWE - więc wejście w świat mebli nie jest aż tak absurdalne, jak mogłoby się wydawać. To kolejny krok w budowaniu rozpoznawalności Xboxa poza stricte gamingowym ekosystemem.

Jeśli spojrzeć na rynek, współpraca Xboxa z Ikeą jest wręcz logiczna. Gracze grają w przestrzeniach wspólnych - na kanapie, w salonie, na dużym telewizorze. Konsola nie jest urządzeniem schowanym w kącie pokoju, tylko centralnym elementem domowej rozrywki.

Ikea od lat próbuje odpowiadać na takie potrzeby. Wystarczy spojrzeć na ich systemy organizacji kabli, modułowe szafki pod RTV czy biurka z regulacją wysokości. Dodanie do tego gamingowego twistu może być strzałem w dziesiątkę - zwłaszcza jeśli produkty będą rozsądnie wycenione, jak większość oferty Ikei.

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