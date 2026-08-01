Microsoft znów próbuje poprawić kondycję Windowsa 11 - tym razem w miejscu, które użytkownicy od dawna wskazują jako najbardziej newralgiczne. Firma oficjalnie potwierdziła, że pracuje nad tym, by system działał zauważalnie lepiej na komputerach z 8 GB RAM. To ważna deklaracja, bo ceny pamięci osiągają absurdalne poziomy, a Windows 11 na PC z mniej niż 16 GB RAM staje się w pracy dość niewygodny i ociężały.

Według Pavana Davuluriego, szefa działu Windows, firma od marca prowadzi intensywne porządki w systemie. I choć część zmian już trafiła do użytkowników, to Microsoft zapowiada kolejne obszary, które mają zostać doprowadzone do porządku do końca roku. Wśród nich jest właśnie optymalizacja pamięci, nowy proces konfiguracji systemu, ulepszenia funkcji rodzinnych oraz bardziej naturalna obsługa głosowa.

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8 GB RAM. Bo ludzi nie stać na inne komputery

Na PC z 8 GB RAM wystarczy kilka kart w Edge’u, Spotify w tle, Teams, jakiś komunikator i nagle system zaczyna przypominać Windowsa 10 na dysku talerzowym. Tymczasem konkurencja pokazała, że da się inaczej. MacBook Neo z 8 GB RAM udowodnił, że odpowiednia optymalizacja potrafi zdziałać cuda, a Windowsowe laptopy z podobną konfiguracją często wypadały przy nim jakby były o generację starsze.

Microsoft deklaruje, że chce zmniejszyć „memory footprint” Windowsa 11, czyli ilość pamięci, którą system zużywa na starcie i podczas typowej pracy. Firma nie zdradza jeszcze szczegółów, ale wskazuje, że jednym z kierunków jest dalsze odchodzenie od ciężkich komponentów opartych na WebView na rzecz lżejszego WinUI.

Windows 11 25H2

Drugim dużym obszarem zmian ma być proces konfiguracji systemu. Microsoft chce, aby pierwsze uruchomienie nowego komputera było szybsze, prostsze i mniej irytujące. To dobra wiadomość, bo obecny OOBE (Out of Box Experience) potrafi być męczący - zwłaszcza gdy system próbuje namówić użytkownika na Konto Microsoft, OneDrive’a, Edge’a i kilka innych usług, zanim pozwoli przejść dalej.

Firma zapowiada bardziej „efektywny” onboarding, co można czytać jako próbę skrócenia całego procesu i ograniczenia liczby kroków. Czy będzie to oznaczać mniej natrętnych ekranów? Oby.

Windows dla rodzin i Windows dla… głosu?

Kolejne dwa obszary to funkcje rodzinne oraz obsługa głosowa. Microsoft chce uprościć konfigurację kontroli rodzicielskiej i dodać nowe funkcje Family Safety. To akurat kierunek, który firma rozwija od lat, ale dotąd robiła to raczej w rytmie „raz na rok coś dorzucimy”. Teraz ma być szybciej i bardziej konsekwentnie.

Najciekawszy jest jednak nacisk na obsługę głosu. Microsoft twierdzi, że przyszłość komputerów będzie multimodalna, a głos stanie się jednym z podstawowych sposobów interakcji z systemem. To odważna teza, zwłaszcza że użytkownicy Windowsa nie wykazują masowego entuzjazmu wobec sterowania głosowego. Ale jeśli firma faktycznie sprawi, że dyktowanie tekstu, sterowanie aplikacjami czy wyszukiwanie będą działały naturalnie i bez irytujących błędów, to kto wie.

Windows 11: wciąż w remoncie, ale wreszcie widać postępy

Nie da się ukryć - Windows 11 w momencie premiery był systemem efektownym wizualnie, ale technicznie nierównym. W ostatnich miesiącach Microsoft faktycznie poprawił wiele bolączek: od stabilności Eksploratora, przez problemy z pamięcią, po działanie aplikacji systemowych. Teraz firma obiecuje, że to dopiero początek.

Najważniejsze jest jednak to, że Microsoft wreszcie otwarcie przyznaje: użytkownicy mają rację, system ma swoje problemy i trzeba je naprawić. Davuluri pisze, że sygnał od społeczności jest jasny - „keep going”. I to chyba najlepsza wiadomość. Bo Windows 11 nie potrzebuje kolejnej wielkiej rewolucji. Potrzebuje konsekwentnego, nudnego, technicznego sprzątania. Tego, które sprawia, że system po prostu działa.

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