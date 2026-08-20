Szukałem internetu do mieszkania. Ta nowa oferta spadła mi z nieba

Vectra uruchomiła nową promocję na światłowód w dwóch wersjach. Jedna została przygotowana z myślą o studentach i obowiązuje przez ograniczony czas. Druga skierowana jest do osób, które wynajmują mieszkanie i nie wiedzą, jak długo w nim zostaną. Zastanawiam się nad tą drugą opcją - wygląda wyjątkowo opłacalnie.

Internet bez długiej umowy albo bez zobowiązania

Głónym problemem w ofertach światłowodowych jest fakt, że zazwyczaj wiążą się one z koniecznością podpisania umowy na czas określony - najczęściej na 24 miesiące. To rozwiązanie nie jest zatem idealne dla każdego, a zwłaszcza dla osób, które stosunkowo często zmieniają miejsce zamieszkania. Teoretycznie istnieje możliwość przeniesienia usługi na inny adres, ale trzeba pamiętać o dostępności infrastruktury. Nie ma gwarancji, że w nowym miejscu będą dostępne łącza tego samego operatora.

Dla takich użytkowników Vectra uruchomiła dwie opcje internetu światłowodowego:

z zobowiązaniem na 10 miesięcy: prędkość do 300 Mb/s za 49,99 zł/mies.;

bez okresu zobowiązania: prędkość do 300 Mb/s za 35 zł/mies. przez 2 miesiące, potem 49,99 zł/mies.

Pierwsza opcja jest przygotowana dla studentów, którzy wynajmują mieszkanie na czas roku akademickiego - od września do końca czerwca lub od października do końca lipca. Obejmuje dokładnie 10 miesięcy, czyli okre, na który studenci najczęściej podpisują umowy najmu. Nie trzeba się martwić, co dalej - umowa po prostu wygasa po tym okresie.

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Druga opcja skierowana jest do osób, które po prostu wynajmują mieszkanie i niekoniecznie wiedzą, na jak długo w nim zostaną. Umowy najmu zazwyczaj opiewają na 12 miesięcy, jednak w praktyce często mieszka się dłużej lub krócej. Z tego powodu umowa bez zobowiązania staje się najbardziej rozsądnym wyborem. Szczególnie że cena jest naprawdę atrakcyjna - na początku 35 zł, a potem 50 zł za pakiet 300 Mb/s. U innych operatorów standardem są ceny na poziomie 70 zł/mies. za identyczne prędkości.

Oczywiście do opłat należy też doliczyć 4,99 zł za wypożyczenie modemu. Vectra dostarcza sprzęt w zależności od tego, jaka infrastruktura jest dostępna pod danym adresem. Możemy liczyć na routery z Wi-Fi 5, jeśli podłączono sieć HFC, z kolei w budynkach ze światłowodem GPON - z Wi-Fi 6.

Oferta z 10-miesięcznym internetem jest jeszcze bardziej opłacalna dla tych, którzy np. w swoim domu rodzinnym korzystają z internetu Vectry. W takim przypadku internet pod drugim adresem kosztuje jedynie 35 zł/mies. przez okres 10 miesięcy. Niestety nie mogę skorzystać z tej opcji, dlatego osobiście zastanawiam się nad wariantem bez terminu zobowiązania. Do wynajmowanego mieszkania będzie w sam raz.

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