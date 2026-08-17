Światłowód bez zobowiązań na lata. nju mobile podwaja prędkość i tnie ceny
Szukasz oferty na tani i szybki światłowód na nowy rok akademicki bez długoterminowej umowy? Sprawdzamy warunki nowej promocji od nju mobile dla studentów i nie tylko.
Zbliża się nowy rok akademicki, a wielu studentów szuka oferty na internet stacjonarny, która jest skrojona na ich potrzeby. Potrzebują taniego i szybkiego łącza, ale nie chcą się wiązać z operatorem na dwa lata, a na tyle zwykle podpisuje się umowę na abonament pozwalający korzystać ze światłowodu. W ich przypadku zwykle istnieje w końcu ryzyko, iż będą zmieniać przed upływem tego okresu miejsce zamieszkania. I do tych osób kierowana jest nowa oferta nju mobile.
Z tego tekstu dowiesz się:
Promocja na światłowód bez zobowiązań
W nowej ofercie nju mobile, czyli submarki Orange Polska, pojawiła się oferta opracowana przede wszystkim z myślą o studentach. Skorzystać może z niej jednak każdy.
Ile kosztuje teraz internet w nju mobile?
Za dostęp do łącza nju mobile płaci się teraz jedynie 49 zł/mies. Ta cena obowiązuje przez pierwszy rok trwania umowy.
Jak szybki jest internet od nju mobile?
W przypadku nju mobile w powyższej cenie otrzymujemy dostęp do łącza o przepustowości 600 Mb/s. To dwukrotnie więcej niż w przypadku dotychczasowej oferty, która w tej cenie zapewniała transfery rzędu 300 Mb/s.
Na jak długo podpisuje się umowę?
Promocyjna cena obowiązuje przez pierwszy rok, ale mamy możliwość zrezygnowania z tego internetu w dowolnym momencie.
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Ile internet będzie kosztował po okresie promocji?
Po upływie roku cena za dostęp do internetu światłowodowego w nju mobile wzrośnie z 49 zł/mies. do 59 zł/mies.
Czy w nju mobile trzeba dopłacać za router?
Nie, nie trzeba płacić dodatkowo za router. Dostęp do routera Wi-Fi mamy bez dodatkowych opłat.
Do kiedy obowiązuje promocja i jak z niej skorzystać?
Promocja obowiązuje do 1 listopada 2026 r. Oznacza to, że można z niej skorzystać już po rozpoczęciu się nowego roku akademickiego. Aby z niej skorzystać, trzeba użyć podczas realizowania zamówienia kodu rabatowego KAMPUS.
Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.