Orange ulepsza roaming poza UE. Sprawdziłem, ile kosztują nowe pakiety

Wiele osób obawia się korzystać z internetu mobilnego podczas wyjazdów zagranicznych w obawie przed wysokimi rachunkami. Co prawda na terenie Unii Europejskiej mamy dostępne pakiety danych dzięki zasadzie roam like at home, a na kraje spoza wspólnoty, w tym na Wielką Brytanię, możemy wykupić takowe osobno, ale po ich wyczerpaniu, o ile w porę nie wykupimy kolejnego, narażeni jesteśmy na wysokie koszta.

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Na szczęście są sposoby na to, by uniknąć wysokich rachunków i wyzerowania konta bez całkowitego wyłączania połączenia z siecią w telefonie, a jednocześnie korzystać z internetu w roamingu nie tylko tanio, ale i bez stresu. W przypadku Orange dostępna jest usługa o nazwie Bezpieczny Roaming, która właśnie została rozszerzona na kolejne kraje. Łącznie jest już dostępna w 74 państwach, bardziej lub mniej egzotycznych.

Bezpieczny roaming w Orange - wakacje 2026

Usługa o nazwie Bezpieczny roaming od Orange zapewnia nam ochronę przed wysokimi rachunkami za transfer danych poza Polską. Po jej aktywacji, co może ma miejsce automatycznie po przekroczeniu granicy, zapewniając nam spokój ducha, gdyż nie musimy o pamiętać o jej włączeniu za każdym razem, gdy ruszamy w podróż, dostajemy wybrany przez nas pakiet do wykorzystania poza krajem.

Więcej informacji o tym, jak dokładnie działa ta usługa znajdziesz tu: Bezpieczny Roaming w Orange. Oto jak nie przepłacać za internet w podróży.

Po wyczerpaniu pakietu w ramach usługi Bezpieczny roaming od Orange rachunek nie będzie nabijany zgodnie z taryfikatorem - a ten w przypadku niektórych państw mógłby zwiększać kwotę, jaką musimy zapłacić operatorowi, w tempie kilkuset złotych za kilka minut (!) korzystania z sieci. Pakiet odnowi się automatycznie w kolejnym okresie lub możemy dokupić dodatkowy transfer ręcznie.

Klienci sieci Orange mogą wybrać jedną z dwóch wersji pakietu Bezpieczny roaming.

Działa to zarówno w ofertach abonamentowych, jak i na kartę oraz tych dla biznesu. W przypadku pierwszej wersji w cenie 15 zł dostajemy 1 GB do wykorzystania na jeden dzień, co sprawdzi się podczas krótkich urlopów. Z kolei jeśli planowalibyśmy dłuższy pobyt poza Polską, to możemy zdecydować się na wariant za 79 zł, w ramach którego dostajemy 10 GB na 15 dni.

Bezpieczny roaming od Orange - nowe kraje.

Na liście państw, w których usługa działa, zgodnie z ogłoszonym miesiąc temu planem znajdziemy aż 74 pozycji (aktualna lista jest dostępna na stronie Orange). Do tej pory było ich 50, w tym np. Stany Zjednoczone, ale już nie Wielka Brytania. Lista tych 24 nowych prezentuje się zaś następująco:

Arabia Saudyjska;

Azerbejdżan;

Białoruś;

Botswana;

Demokratyczna Republika Konga;

Dominikana;

Gibraltar;

Gwatemala;

Gwinea;

Honduras;

Kamerun;

Kuwejt;

Malediwy;

Mali;

Oman;

Panama;

Paragwaj;

Portoryko;

Republika Środkowoafrykańska;

Salwador;

Tanzania;

Urugwaj;

Wielka Brytania;

Wyspa Guernsey.

Pojawiły się przy tym nowe pakiet roamingowe działające na terenie Unii Europejskiej dla osób, które wykorzystają ten przyznawany automatycznie w myśl zasady roam like at home. W tym przypadku ceny to 5 GB za 20 zł i 15 GB za 40 zł, a ich ważność to koniec okresu rozliczeniowego.

Grafika główna: źr. Orange, poszerzona z użyciem AI

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